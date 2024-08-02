Раз, два – і готово: готуємо ніжну шарлотку з білим наливом
2 серпня 2024, 16:24Читать новость на русском
Джерело:Yuliia.senych
Шарлотка – улюблена випічка багатьох українців. Адже вона не лише дуже смачна, а й просто готується.
Достатньо лише почистити яблука та змішати їх з тістом. З цим справиться навіть той, хто не вміє готувати.
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Шарлотка з білим наливом
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 8
– 3 яйця;
– 250 грамів борошна;
– 180 грамів сметани;
– 180 грамів цукру;
– 80 мілілітрів олії;
– 10 грамів розпушувача;
– ванільний цукор до смаку;
– 5 – 7 яблук.
Дивіться, як приготувати цю смачну шарлотку: відео
Приготування:
- Яйця збийте з цукром до пишної піни. Влийте олію, додайте сметану і просійте борошно з розпушувачем.
- Додайте ванільний цукор, перемішайте і перелийте у форму, змащену олією.
- Яблука помийте і наріжте довільними шматочками. Викладіть в тісто і відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 50 – 60 хвилин.