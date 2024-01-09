Швидко, просто та дешево: рецепт яблучного пирога, який можна пекти хоч щодня

9 січня 2024, 13:30
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Джерело:

Shuba

Яблучний пиріг – це завжди хороша ідея. Він однаково добре пасує і до кави, і до будь-якого сорту чаю.

Один з найвідоміших видів яблучного пирога – це шарлотка. Варіацій її приготування є дуже багато, однак ми пропонуємо чи не найпростішу – з яйцями та олією.

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Рецепт яблучного пирога

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 3 яблука;
– 4 яйця;
– 200 грамів цукру;
– 200 грамів олії;
– 300 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача

Приготування:

  1. У великій мисці змішайте яйця з цукром і олією. Борошно і розпушувач просійте через сито в іншу миску, а потім поступово додайте до яєчної суміші. Добре перемішайте.
  2. Яблука почистьте і натріть на грубу терку. Посипте корицею, додаємо яблучну масу в тісто й перемішайте.
  3. Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму змастіть олією або застеліть пергаментом. Вилийте тісто та випікайте яблучний пиріг 40 – 50 хвилин. Охолоджену випічку можна посипати цукровою пудрою.

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Автор: Ольга Котів