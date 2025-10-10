Шарлотка з журавлиною – це осінній хіт, від якого ви точно будете у захваті. Цей смаковий акцент подарує світлі відчуття, саме те, що потрібно у дощові дні, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

Для найкращого результату ретельно підберіть ягоди журавлини. Вони повинні бути пухкими та округлої форми, а колір – насичено-червоний, радить портал "На пенсії".

Як зробити шарлотку з журавлиною?

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів кефіру;

– 1 склянка цукру;

– 2 склянки борошна;

– 100 мілілітрів рафінованої олії;

– 7 грамів розпушувача;

– 100 грамів журавлини;

– 2 яблука Гала;

– цукрова пудра до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте форму для випікання з бортиками. Змастіть її олією та злегка присипте борошном. Очистьте яблука від шкірки та серцевин, наріжте їх тонкими скибочками. Журавлину промийте під холодною водою й обсушіть паперовими рушниками. У великій мисці просійте борошно разом із розпушувачем. В окремій посудині збийте яйця, з’єднайте їх із кефіром і влийте суміш до борошна. Додайте олію та перемішайте все до однорідної консистенції. У підготовлену форму налийте половину тіста, зверху викладіть яблука, потім вилийте решту тіста й розподіліть по поверхні журавлину. Злегка струсіть форму, щоб тісто рівномірно розтеклося між фруктами та ягодами. Поставте пиріг у розігріту духовку й випікайте приблизно 60 хвилин. Перед подачею посипте шарлотку цукровою пудрою.

Смачного!

