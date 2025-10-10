Шарлотка з журавлиною – це осінній хіт, від якого ви точно будете у захваті. Цей смаковий акцент подарує світлі відчуття, саме те, що потрібно у дощові дні, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.
Цікаво Усі помилково власноруч "вбивають" смак кави: як правильно варити напій у джезві
Не пропустіть!
Для найкращого результату ретельно підберіть ягоди журавлини. Вони повинні бути пухкими та округлої форми, а колір – насичено-червоний, радить портал "На пенсії".
Як зробити шарлотку з журавлиною?
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів кефіру;
– 1 склянка цукру;
– 2 склянки борошна;
– 100 мілілітрів рафінованої олії;
– 7 грамів розпушувача;
– 100 грамів журавлини;
– 2 яблука Гала;
– цукрова пудра до смаку.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Підготуйте форму для випікання з бортиками. Змастіть її олією та злегка присипте борошном.
- Очистьте яблука від шкірки та серцевин, наріжте їх тонкими скибочками.
- Журавлину промийте під холодною водою й обсушіть паперовими рушниками.
- У великій мисці просійте борошно разом із розпушувачем. В окремій посудині збийте яйця, з’єднайте їх із кефіром і влийте суміш до борошна.
- Додайте олію та перемішайте все до однорідної консистенції. У підготовлену форму налийте половину тіста, зверху викладіть яблука, потім вилийте решту тіста й розподіліть по поверхні журавлину.
- Злегка струсіть форму, щоб тісто рівномірно розтеклося між фруктами та ягодами.
- Поставте пиріг у розігріту духовку й випікайте приблизно 60 хвилин.
- Перед подачею посипте шарлотку цукровою пудрою.
Смачного!
Що ще приготувати до чаю?
Кориця – головний елемент осіннього сезону, тож варто спекти ароматні булочки з цим інгредієнтом.
Сінабони – це не єдина опція, ви можете розглянути ще кілька варіантів.