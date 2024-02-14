Ваш коханий буде в захваті: приготуйте незабутній шашлик у духовці на романтичну вечерю
14 лютого 2024, 16:00Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Приготуйте на День Валентина смачний шашлик у духовці. Ароматна картопелька чудово його доповнить.
Атмосфера романтичного пікніка посеред зими вам буде забезпечена. Ця страва точно всім сподобається.
Буде смачно Краще, ніж м'ясо по-французьки: готуємо хек під шубою
Рецепт шашлику в духовці
- Час: 4
- Порцій: 1 година 50 хвилин
Інгредієнти:
– 500 грамів курячого філе;
– 1 кілограм картоплі;
– сіль до смаку;
– 0,5 чайної ложки кропу;
– 2 столові ложки олії.
Для маринаду:
– 1 чайна ложка меду;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 3 столові ложки олії;
– 1 столова ложка гірчиці;
– 1 чайна ложка меленої паприки;
– 1 чайна ложка сушеного часнику;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Замочіть у воді на 20 хвилин дерев'яні шпажки, щоб вони не згоріли під час приготування шашлику.
- Куряче філе помийте, обсушіть і наріжте середніми кубиками. Додайте всі інгредієнти для маринаду, перемішайте і залиште маринуватися на 20 хвилин.
- Тим часом почистьте картоплю і наріжте її дрібними кубиками. Викладіть у форму для запікання, посоліть, додайте сушений кріп, олію і перемішайте.
- Шматочки м'яса наштрикніть на дерев'яні шпажки й викладіть зверху на бортики форми з картоплею. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 1 годину 20 хвилин.