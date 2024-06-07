З цим маринадом не гірше ніж зі свинини: апетитний шашлик з курячого філе
7 червня 2024, 10:34Читать новость на русском
Джерело:Smaker
Куряче філе – смачне, поживне та бюджетне м'ясо. Його можна використовувати не тільки для приготування салатів чи відбивних, а й для шашлику.
Курятина чудова заміна свинині. Це м'ясо швидко маринується і не потрібно витрачати багато часу на приготування.
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Шашлик з курячого філе
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів курячого філе;
– 1/2 червоного перцю;
– 1/2 жовтого перцю;
– 25 грамів олії;
– 1 зубчик часнику;
– 1 чайна ложка солодкого меленого перцю;
– 2 великі щіпки прованських трав;
– перець до смаку;
– сіль до смаку.
Приготування:
- М'ясо промийте та наріжте шматочками.
- Перець помийте і також наріжте шматочками, схожими за розміром на м'ясо.
- Всі спеції висипте в миску з м'ясом і перцем, додайте олію і перемішайте.
- Нанизуйте м'ясо і перець на шампури.
- Помістіть шампури на розігріту решітку для гриля і час від часу перевертайте їх, щоб вони не пригоріли.
- М’ясо готується дуже швидко.
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