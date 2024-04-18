Окраса будь-якого барбекю: готуємо розкішні шашлики з лаваша

18 квітня 2024, 01:01
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Джерело:

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Якщо вам набридло смажити на мангалі лише м'ясо, спробуйте втілити в життя цей рецепт. Шашлички з лаваша точно сподобаються багатьом.

Не хвилюйтеся, що лаваш згорить. Головне смажити стороною розрізу.

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Шашлики з лаваша

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 болгарські перці;
– 1 цибулина;
– 50 грамів петрушки;
– 1 кілограм свинячого фаршу;
– 2 лаваші;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Перець та цибулю наріжте кубиком, а петрушку подрібніть.
  2. Змішайте овочі з фаршем, додайте петрушку, посоліть і поперчіть.
  3. Розподіліть м'ясну масу по лавашу та скрутіть у рулетик.
  4. Поріжте рулетик на порційні шматочки.
  5. Нанижіть їх на шампур та смажте на розігрітому вугіллі до готовності.
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Автор: Ольга Котів