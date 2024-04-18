Окраса будь-якого барбекю: готуємо розкішні шашлики з лаваша
18 квітня 2024, 01:01Читать новость на русском
Джерело:olga_riabenko_
Якщо вам набридло смажити на мангалі лише м'ясо, спробуйте втілити в життя цей рецепт. Шашлички з лаваша точно сподобаються багатьом.
Не хвилюйтеся, що лаваш згорить. Головне смажити стороною розрізу.
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Шашлики з лаваша
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 2 болгарські перці;
– 1 цибулина;
– 50 грамів петрушки;
– 1 кілограм свинячого фаршу;
– 2 лаваші;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Перець та цибулю наріжте кубиком, а петрушку подрібніть.
- Змішайте овочі з фаршем, додайте петрушку, посоліть і поперчіть.
- Розподіліть м'ясну масу по лавашу та скрутіть у рулетик.
- Поріжте рулетик на порційні шматочки.
- Нанижіть їх на шампур та смажте на розігрітому вугіллі до готовності.