Секретний інгредієнт, який змінить все: як смачно замаринувати шашлик
10 травня 2024, 16:10Читать новость на русском
Джерело:"Домашні кухарі"
Якщо хочете приготувати смачний і м'який шашлик, скористайтеся цим рецептом. Ймовірно, він стане вашим улюбленим.
Такий маринад готується дуже просто. Усі інгредієнти – дуже прості та доступні.
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Рецепт маринаду з оцтом
- Час: 8 годин
- Порцій: 6 – 8
– 2 кілограми свинячої шиї;
– 1 кілограм цибулі;
– 1,5 літра води;
– 3 столові ложки оцту;
– 2 столові ложки солі;
– 2 столові ложки цукру;
– перець та приправи до смаку.
Приготування:
- М'ясо наріжте шматками, а цибулю – кільцями.
- Складіть м'ясо та цибулю у каструлю та посоліть.
- Змішайте у воді сіль, оцет та цукор.
- Залийте м'ясо маринадом та залиште на ніч у холодильнику.
- Посмажте шашлик на вугіллі до готовності.