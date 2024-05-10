Секретний інгредієнт, який змінить все: як смачно замаринувати шашлик

10 травня 2024, 16:10
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Джерело:

"Домашні кухарі"

Якщо хочете приготувати смачний і м'який шашлик, скористайтеся цим рецептом. Ймовірно, він стане вашим улюбленим.

Такий маринад готується дуже просто. Усі інгредієнти – дуже прості та доступні.

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Рецепт маринаду з оцтом

  • Час: 8 годин
  • Порцій: 6 – 8
Інгредієнти:
– 2 кілограми свинячої шиї;
– 1 кілограм цибулі;
– 1,5 літра води;
– 3 столові ложки оцту;
– 2 столові ложки солі;
– 2 столові ложки цукру;
– перець та приправи до смаку.

Приготування:

  1. М'ясо наріжте шматками, а цибулю – кільцями.
  2. Складіть м'ясо та цибулю у каструлю та посоліть.
  3. Змішайте у воді сіль, оцет та цукор.
  4. Залийте м'ясо маринадом та залиште на ніч у холодильнику.
  5. Посмажте шашлик на вугіллі до готовності.
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Автор: Ольга Котів