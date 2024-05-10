Секретний інгредієнт, який змінить все: як смачно замаринувати шашлик

Якщо хочете приготувати смачний і м'який шашлик, скористайтеся цим рецептом. Ймовірно, він стане вашим улюбленим.

Такий маринад готується дуже просто. Усі інгредієнти – дуже прості та доступні.

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Рецепт маринаду з оцтом

Час : 8 годин

: 8 годин Порцій: 6 – 8

– 2 кілограми свинячої шиї;– 1 кілограм цибулі;– 1,5 літра води;– 3 столові ложки оцту;– 2 столові ложки солі;– 2 столові ложки цукру;– перець та приправи до смаку.

Приготування:

М'ясо наріжте шматками, а цибулю – кільцями. Складіть м'ясо та цибулю у каструлю та посоліть. Змішайте у воді сіль, оцет та цукор. Залийте м'ясо маринадом та залиште на ніч у холодильнику. Посмажте шашлик на вугіллі до готовності.