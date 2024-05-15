Унікальний маринад для шашлику на пиві: приготуйте і здивуйтеся
15 травня 2024, 16:57Читать новость на русском
Джерело:"Факти"
Якщо хочете приготувати смачний шашлик, треба його правильно замаринувати. Спробуйте зробити це на пиві.
Пиво надасть м'ясу неповторного смаку та аромату, а також зробить його дуже ніжним. До маринаду також треба додати спеції та трішки цукру.
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Шашлик на пиві: рецепт приготування
- Час: 4 години
- Порцій: 6
– 1,5 кілограма свинини;
– 300 – 500 мілілітрів світлого пива;
– 3 – 4 цибулини;
– перець, сіль до смаку.
Приготування:
- Помийте м'ясо під проточною водою і наріжте його шматочками.
- Наріжте очищену цибулю кільцями. Покладіть шматочки свинини у каструлю чи пластиковий лоток.
- Додайте цибулю та сухі спеції, але не соліть.
- Накрийте кришкою, залиште м'ясо в сухому маринаді на 1 годину за кімнатної температури.
- Після цього залийте свинину пивом, додайте солі та поставте маринуватися на 2 – 3 години в холодильник, а ще краще – на ніч.
- Коли вугілля готове, нанижіть шашлик на шампури, чергуючи з цибулею.
- Викладіть шашлик на мангал. У процесі смаження періодично перевертайте та поливайте м'ясо маринадом з пляшки. Смажте орієнтовно 20 – 30 хвилин.