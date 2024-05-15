Унікальний маринад для шашлику на пиві: приготуйте і здивуйтеся

15 травня 2024, 16:57
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Джерело:

"Факти"

Якщо хочете приготувати смачний шашлик, треба його правильно замаринувати. Спробуйте зробити це на пиві.

Пиво надасть м'ясу неповторного смаку та аромату, а також зробить його дуже ніжним. До маринаду також треба додати спеції та трішки цукру.

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Шашлик на пиві: рецепт приготування

  • Час: 4 години
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма свинини;
– 300 – 500 мілілітрів світлого пива;
– 3 – 4 цибулини;
– перець, сіль до смаку.

Приготування:

  1. Помийте м'ясо під проточною водою і наріжте його шматочками.
  2. Наріжте очищену цибулю кільцями. Покладіть шматочки свинини у каструлю чи пластиковий лоток.
  3. Додайте цибулю та сухі спеції, але не соліть.
  4. Накрийте кришкою, залиште м'ясо в сухому маринаді на 1 годину за кімнатної температури.
  5. Після цього залийте свинину пивом, додайте солі та поставте маринуватися на 2 – 3 години в холодильник, а ще краще – на ніч.
  6. Коли вугілля готове, нанижіть шашлик на шампури, чергуючи з цибулею.
  7. Викладіть шашлик на мангал. У процесі смаження періодично перевертайте та поливайте м'ясо маринадом з пляшки. Смажте орієнтовно 20 – 30 хвилин.

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Автор: Ольга Котів