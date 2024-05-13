Такого ніжного ви ще не їли: рецепт найкращого маринаду для шашлику із секретним інгредієнтом

13 травня 2024, 12:55
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Джерело:

Smachno

Якщо плануєте влаштувати барбекю, скористайтеся цим рецептом. Шашлик вийде м'яким та ніжним.

Секретним інгредієнтом цього маринаду є майонез. Спробуйте втілити в життя цей рецепт.

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Рецепт шашлику з майонезом

  • Час: 4 години
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 кілограми свинячого ошийка;
– 200 мілілітрів майонезу;
– 1 столова ложка солі;
– 1 чайна ложка перцю;
– 1 цибулина;
– спеції до смаку.

Приготування:

  1. Спочатку м'ясо гарно промийте та обсушіть.
  2. Потім наріжте його кубиками по 4 – 5 сантиметрів. Залийте майонезом, посипте сіллю, перцем і додайте кільця цибулі.
  3. Залиште шашлик маринуватися мінімум на 4 години, а ще краще – на ніч.
  4. Нанижіть свинину на шампури та смажте на вуглях до готовності, періодично перевертаючи.
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Автор: Ольга Котів