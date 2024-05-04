Простий рецепт м'яса: як приготувати шашлик на Великдень
4 травня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:ukr.media
Шашлик на Великдень – це справжня традиція. Його просто готувати, а смак та результат вразить кожного. Весь секрет – у маринаді.
Одним із ключових аспектів приготування ідеального шашлику є маринад, який не тільки збагачує смак, але й робить м'ясо м'якшим та соковитішим. Серед різноманіття маринадів, рецепт на основі майонезу вирізняється своєю здатністю надавати м'ясу ніжність, що робить кожен шматочок неодмінно апетитним.
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Шашлик на Великдень
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Смак весняних свят / Фото pexelsІнгредієнти:
– 1 кілограм свинини (можна взяти шию або лопатку);
– 200 грамів майонезу;
– 1 велика цибулина;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– свіжа зелень до смаку (коріандр, петрушка, базилік);
– сік одного лимона.
Приготування:
- Наріжте свинину на шматки середнього розміру.
- Важливо, щоб шматки були приблизно однакового розміру для рівномірного приготування.
- В глибокій мисці змішайте майонез, подрібнений часник, сіль, перець та лимонний сік.
- Дрібно наріжте цибулю та зелень, додайте до маринаду і ретельно перемішайте.
- Помістіть шматки м'яса у маринад, ретельно перемішайте, щоб маринад рівномірно покрив усе м'ясо.
- Накрийте миску кришкою або плівкою та залиште в холодильнику на 3 – 6 годин. Для кращого результату можете маринувати м'ясо на ніч.
- Розігрійте мангал або гриль. Нанизуйте м'ясо на шампури або викладіть на гриль-решітку.
- Готуйте шашлик, регулярно перевертаючи, до золотистої скоринки та повного приготування м'яса (приблизно 10 – 15 хвилин, залежно від інтенсивності жару).
- Подавайте готовий шашлик гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.