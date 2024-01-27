Шашлик взимку: як приготувати улюблену страву вдома
27 січня 2024, 20:05Читать новость на русском
Джерело:"Діалог.UA"
Любителі шашлику можуть не засмучуватися зимі та неможливості влаштовувати пікніки. Аналог м'яса на мангалі можна приготувати й вдома.
Картопля та цибуля чудово його доповнять. Ця страва вам точно сподобається.
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Як приготувати шашлик вдома
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
– 700 грамів свинини;
– 400 грамів цибулі;
– 1 кілограм картоплі;
– 100 грамів вершкового масла;
– 2 зубчики часнику;
– сіль, спеції та зелень до смаку.
Приготування:
- М'ясо помийте та наріжте великими кубиками, а потім обсмажте на пательні без додавання олії до появи апетитної скориночки.
- Цибулю почистьте, помийте, просушіть паперовими рушниками та наріжте великими півкільцями.
- Зніміть м'ясо з пательні й обсмажте на ній цибулю протягом 3 хвилин на середньому вогні. Важливо її недосмажити, залишивши трохи хрусткою.
- Картоплю почистьте, помийте та наріжте великими кубиками.
- Зніміть з пательні цибулю, покладіть на неї вершкове масло і, коли воно розтане та нагріється, обсмажте картоплю майже до готовності.
- Всі інгредієнти викладіть у форму для запікання, посоліть, додайте спеції, подрібнений часник і перемішайте. Після цього відправте готуватися у розігріту духовку.