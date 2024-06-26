Приготування шашлику – це мистецтво, яке потребує уваги до деталей і правильного підбору інгредієнтів. Якщо додати шось не те, то можна зіпсувати смак та текстуру м'яса, інформує Смачно 24. Є кілька продуктів, яких точно краще уникати.

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Оцет

Такий інгредієнт можна зустріти у переліку продуктів для маринування м'яса. Його надлишок може зробити м'ясо занадто жорстким та кислим. Він має властивість руйнувати білки, що може призвести до втрати соковитості та м'якості м'яса. Краще обирати лимонний сік або натуральні кислоти, які більш делікатно впливають на структуру м'яса.

Сезонна страва / Фото unsplash

Помідори

Помідори містять багато води, що може перетворити ваш шашлик у м'ясо без смаку, а не смажене на вогні. Крім того, кислота, що міститься у помідорах, може змінити текстуру м'яса.

Солодкі додатки

Солодкі інгредієнти, такі як мед або барбекю-соус, можуть надати м'ясу карамелізований смак. Проте через них шашлик може швидко підгоряти на високій температурі. Це може призвести до гіркого присмаку. Використовуйте солодкі соуси для глазурування м'яса в останні кілька хвилин смаження або вже після того, як знімете шашлик з вогню.

Сіль

Надлишок солі може витягнути занадто багато вологи з м'яса, роблячи його сухим та жорстким. Сіль слід додавати безпосередньо перед смаженням або в процесі маринування, але не в надмірній кількості.

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