Такого ви ще точно не їли: готуємо фантастичний шашлик зі скумбрії, як у "МастерШеф"

17 квітня 2024, 12:50
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Джерело:

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Разом з весняним теплом у багатьох з'явилося бажання поїхати на природу. Проте смачні шашлики можуть бути не лише зі свинини чи яловичини, а зі скумбрії.

Суперфіналістка та зірковий суддя "МастерШеф" розповіли, як його зробити. Ольга Рябенко та Ектор Хіменес-Браво показали свій перевірений рецепт.

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Скумбрія на вугіллі 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 скумбрії;
– 1 чайна ложка копченої паприки;
– чорний перець, сіль, спеція до шашлику до смаку;
– 4 зубчики часнику;
– сік половини лимона;
– 150 мілілітрів олії.
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Приготування:

  1. Скумбрію почистьте й поріжте на шматочки. Виріжте хребет та видаліть кістки.
  2. Для приготування маринаду змішайте всі інші інгредієнти.
  3. Рибу помістіть в пакет слайдер або в посудину з кришкою, залийте маринадом, перемішайте та залиште на 30 хвилин.
  4. Далі замариновану рибу нанижіть на шампур і запікайте до готовності на розпеченому вугіллі.
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Автор: Ольга Котів