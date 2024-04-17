Такого ви ще точно не їли: готуємо фантастичний шашлик зі скумбрії, як у "МастерШеф"
17 квітня 2024, 12:50Читать новость на русском
Джерело:olga_riabenko_
Разом з весняним теплом у багатьох з'явилося бажання поїхати на природу. Проте смачні шашлики можуть бути не лише зі свинини чи яловичини, а зі скумбрії.
Суперфіналістка та зірковий суддя "МастерШеф" розповіли, як його зробити. Ольга Рябенко та Ектор Хіменес-Браво показали свій перевірений рецепт.
Варто спробувати Користь у кожному шматочку: 5 ідей казкових сніданків із морепродуктами
Скумбрія на вугіллі
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 2 скумбрії;
– 1 чайна ложка копченої паприки;
– чорний перець, сіль, спеція до шашлику до смаку;
– 4 зубчики часнику;
– сік половини лимона;
– 150 мілілітрів олії. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.
Приготування:
- Скумбрію почистьте й поріжте на шматочки. Виріжте хребет та видаліть кістки.
- Для приготування маринаду змішайте всі інші інгредієнти.
- Рибу помістіть в пакет слайдер або в посудину з кришкою, залийте маринадом, перемішайте та залиште на 30 хвилин.
- Далі замариновану рибу нанижіть на шампур і запікайте до готовності на розпеченому вугіллі.