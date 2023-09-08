Чи можна давати дітям фрукти в школу: всі "за" і "проти"

Перед початком навчального року батьки, особливо першокласників, задумуються над харчуванням своїх дітей. Що дати їм до школи? Які фрукти будуть корисні, а що краще не давати у ланч-боксі?

24 канал підготував кілька важливих порад для батьків школярів, які точно допоможуть розібратися у цих та інших питаннях харчування найменших.

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Які фрукти давати дітям до школи

Серед найпопулярніших фруктів, які можна давати школярам – яблука. Вони завжди за доступною ціною, соковиті та вміру солодкі. Наріжте їх скибками чи шматочками, за бажанням полийте трішки лимонним соком (аби не темніли) та складіть у ланч-бокс. Також можна давати ціле яблуко, якщо так дитина буде їсти.

Аби не схибити з асортиментом фруктів, краще розділити їх на сезони, та давати відповідно: взимку – цитрусові, хурма, навесні – банани, ківі, влітку – яблука, персики, нектарини, а восени – диню, кавун, інжир, виноград та інші.



Фрукти та ягоди в школу / Фото veggie inspired

Звісно, рекомендовано включати якомога більше видів, та це поки що на папері. Заради економії школи зазвичай протягом сезону зосереджуються на одному-двох видах фруктів. Тому обов'язково радимо батькам додатково давати дітям сезонні фрукти та ягоди.

Пам'ятайте, від того, що дитина їстиме, буде залежати робота імунної системи, органів травлення, та й здоров'я в цілому.

Експериментуйте та готуйте фруктові салати, нарізки, формуйте шашлики зі шматочків ягід на шпажках. Це буде не тільки смачний прийом їжі, а й яскравий та цікавий для дитини.