Під час відключень світла на перший план виходять закуски та смачні перекуси. А основою для них можуть стати елементарні, але водночас дуже смачні коржики з сиром. 24 Канал пропонує приготувати їх за рецептом Cookpad.
Як приготувати коржики з сиром на сковороді?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 160 мілілітрів теплої води;
– 160 мілілітрів теплого молока;
– 10 грамів сухих дріжджів;
– 1 столова ложка цукру;
– велика дрібка солі;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– 300 грамів твердого сиру або моцарели.
Ідеальна основа для перекусу / Фото журнал "Вона"
Приготування:
- Спочатку змішайте воду, дріжджі й цукор.
- Далі додавайте молоко, просіяне борошно та сіль. Замісіть однорідне тісто.
- У вже замішане тісто влийте олію й гарненько вимісіть, поки вона повністю не увійде в тісто. Воно має стати гладеньким. та мʼяким.
- Накрийте миску та залиште тісто в теплі, поки не підросте вдвічі.
- Поки чекаєте, натріть або дрібно наріжте сир.
- Розділіть тісто на 5 – 6 однакових частин і сформуйте кульки. Кожну кульку злегка приплюсніть, покладіть у центр жменю сиру й защипніть краї у вигляді мішечка.
- Потім обережно розкачайте заготовку, товщина до 7 міліметрів.
- Розігрійте сковорідку й протріть її серветкою, змоченою в олії. Покладіть корж і швидко підрум’яньте з обох боків.
- Потім доведіть до готовності. Тонкі коржі зазвичай надуваються – це цілком нормально.
Як приготувати ідеальне тісто?
Ретельно перевірте температуру молока та іншої рідини. Якщо вони будуть надто гарячими, дріжджі просто загинуть, розповідає Pysznosci.
А ще варто додавати борошно невеликими порціями, щоб уникнути "забитості" тіста. Його вимішування – справа клопітка, але результат вартує кожної витраченої хвилини.
Що варто приготувати?
