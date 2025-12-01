Під час відключень світла на перший план виходять закуски та смачні перекуси. А основою для них можуть стати елементарні, але водночас дуже смачні коржики з сиром. 24 Канал пропонує приготувати їх за рецептом Cookpad.

Як приготувати коржики з сиром на сковороді?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 160 мілілітрів теплої води;

– 160 мілілітрів теплого молока;

– 10 грамів сухих дріжджів;

– 1 столова ложка цукру;

– велика дрібка солі;

– 3 столові ложки рослинної олії;

– 300 грамів твердого сиру або моцарели.



Ідеальна основа для перекусу / Фото журнал "Вона"

Приготування:

Спочатку змішайте воду, дріжджі й цукор. Далі додавайте молоко, просіяне борошно та сіль. Замісіть однорідне тісто. У вже замішане тісто влийте олію й гарненько вимісіть, поки вона повністю не увійде в тісто. Воно має стати гладеньким. та мʼяким. Накрийте миску та залиште тісто в теплі, поки не підросте вдвічі. Поки чекаєте, натріть або дрібно наріжте сир. Розділіть тісто на 5 – 6 однакових частин і сформуйте кульки. Кожну кульку злегка приплюсніть, покладіть у центр жменю сиру й защипніть краї у вигляді мішечка. Потім обережно розкачайте заготовку, товщина до 7 міліметрів. Розігрійте сковорідку й протріть її серветкою, змоченою в олії. Покладіть корж і швидко підрум’яньте з обох боків. Потім доведіть до готовності. Тонкі коржі зазвичай надуваються – це цілком нормально.

Як приготувати ідеальне тісто?

Ретельно перевірте температуру молока та іншої рідини. Якщо вони будуть надто гарячими, дріжджі просто загинуть, розповідає Pysznosci.

А ще варто додавати борошно невеликими порціями, щоб уникнути "забитості" тіста. Його вимішування – справа клопітка, але результат вартує кожної витраченої хвилини.

