У такі моменти розумієш, що харчові запаси – звичайна турбота про себе й родину, пише 24 Канал з посиланням на Upacentre. Добре, коли під рукою є продукти, які не псуються без холодильника й дозволяють швидко щось з’їсти, не чекаючи на повернення електрики.

Які продукти варто мати під рукою?

Обирайте харчі тривалого зберігання – консервовану квасолю, овочі, супи, сушені макарони, крупи та соуси в банках. Це продукти, які не псуються швидко й дають змогу легко приготувати базові страви навіть без електрики.

Що слід зберігати на кухні / Фото Unsplash

Консерви залишаються найзручнішим варіантом: вони доступні за ціною, довго зберігаються та підходять для багатьох рецептів. Наприклад, консервовану курку можна використати для бутербродів, лавашів або швидкого салату.

Консервований тунець теж стане у пригоді – він підходить для сендвічів і салатів, а різні варіанти з приправами допоможуть уникнути одноманітності.

Корисно мати й кілька продуктів, які готові до вживання без нагрівання – галети, горіхи, паштети чи рибні консерви. Вони допоможуть швидко перекусити, коли немає світла або часу готувати повноцінну страву.

А що на десерт?

Сухофрукти ідеально підходять для корисного перекусу, повідомляє Out of Milk. Це можуть бути абрикоси, родзинки та яблука.

Вони не лише задовольнять потяг до солодкого, а й стануть гарним джерелом вітамінів та мінералів. Також можна зробити запас цитрусових, як-от мандарини та апельсини. Вони не надто швидко псуються, багаті на вітамін С та дуже смачні.

Як ще підготуватися до відключень?