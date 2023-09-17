Життя королівською сім'ї давно романтизується, а ще так цікаво, що куштують ті, які можуть дозволити собі все. Принц Гаррі, який нещодавно відсвяткував свій День народження має доволі прості смаки.

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Що до вподоби принцу

Типовим сніданком для нього є вафлі. Однією з найвідоміших англійських кулінарних традицій, яку наслідують герцог та герцогиня Сассекські є Sunday Roast, ситна тарілка зі смаженим м’ясом, йоркширським пудингом, начинкою, підливою, смаженою картоплею смаженими овочами.

Згідно з автобіографією, яку нещодавно опублікував принц Гаррі, його улюбленою їжею є смажена курка. Саме це була перша вечеря, яку приготували разом Гаррі та Меган.

Рецепт смаженої курки

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Неймовірна вечеря / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 1 курка (приблизно 1,5 – 2 кілограми), розділена на частини;

– 2 – 3 столові ложки рослинної олії;

– сіль та свіжомелений чорний перець до смаку;

– пів склянки натурального йогурту (приблизно 120 грамів);

– 2 – 3 зубчики часнику, дрібно нарізані;

– 1 лимон (сік та цедра);

– пів чайної ложки куркуми.

Приготування:

Для маринаду змішайте у мисці йогурт, часник, сік і цедру лимона, сіль, куркуму. Добре все перемішайте.

Покладіть частини курятини у миску з маринадом, а потім помістіть їх в холодильник на принаймні 1 – 2 години. Якщо у вас є більше часу, курку можна маринувати і більше – це підсилить смак.

Розігрійте духовку до 200 градусів Цельсія.

Смажте курку в духовці протягом приблизно 45 – 60 хвилин або до того часу, поки вона не стане золотистою.

Після готовності вийміть курку з духовки і дайте їй трохи охолонути перед подачею на стіл.

Подавайте смажену курку як головну страву зі свіжими овочами, картоплею або пастою за вашим вибором.

Цей пиріг розтопить серце любого.