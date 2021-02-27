Смачно та швидко: 10 страв, які можна приготувати в мікрохвильовці – рецепти

Ось декілька рецептів основних страв, закусок, десертів та напоїв, які можна приготувати у мікрохвильовій печі.
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Важливо! Не використовуйте металеві предмети для запікання у мікрохвильовій печі. Використовуйте спеціальний посуд та форми.
Банановий пудинг
- Час приготування: 10 хвилин
- Порція: 2 персони
Банановий пудинг / Фото gettyimages
Інгредієнти:
– 100 г вершкового масла;
– 2 стиглих банани;
– 100 г цукру;
– 100 г борошна;
– 2 ч. ложки меленої кориці;
– 2 яйця;
– 2 ст. ложки молока;
– цукрова пудра, карамельний соус та морозиво для презентації;
Приготування:
- Покладіть масло в 1-літрову форму для випікання.
- Поставте форму у мікрохвильову піч на 30-60 секунд, поки масло не розтане. Додайте 1 ½ банани до масла та розімніть.
- Додайте цукор, борошно, корицю, яйця та молоко та добре перемішайте.
- Наріжте банан, що залишився, та покладіть зверху на страву.
- Поставте страву у мікрохвильову піч і випікайте на найвищій температурі 8 хвилин, поки пудинг не підніметься.
- Коли пудинг трохи охолоне, прикрасьте цукровою пудрою, карамельним соусом та кулькою морозива.
- Подавайте.
Курочка у кисло-солодкому соусі
- Час приготування: 30 хвилин
- Порція: 4 персони
Курочка у кисло-солодкому соусі / Фото gettyimages
Інгредієнти:
– 9 ст. ложок томатної пасти;
– 3 ст. ложки солодового оцту;
– 4 ст. ложки темного цукру;
– 2 зубки часнику, подрібнені;
– 4 курячі грудки без шкіри та кісток, нарізані шматочками;
– 1 невелика цибулина, нарізана кубиками;
– 2 червоних перці, нарізані шматочками;
– 250 г ананасових шматочків у соку, зціджених;
– 100 г стручкового цукрового гороху, нарізаного шматочками;
– жменька солоних смажених горіхів кеш'ю за бажанням;
Приготування:
- Ретельно змішайте у великій мисці всі інгредієнти: томатну пасту, оцет, цукор та часник з куркою, цибулею та перцем.
- Готуйте суміш у мікрохвильовій печі за найвищої температури, поки курка не почне готуватися, а соус – кипіти.
- Додайте до курки шматочки ананаса та цукрового горошку та поверніть у мікрохвильову піч ще 3-5 хвилин, поки курка повністю не звариться.
- Залиште страву постояти кілька хвилин.
- Додайте кеш'ю за бажанням.
- Подавайте.
Пряний попкорн
- Час приготування: 5 хвилин
- Порція: 2 персони
Пряний попкорн / Фото gettyimages
Інгредієнти:
– 100 г підготовлених у спеціальному упакуванні кукурудзяних зерен для приготування попкорну;
– ¼ ч. ложки порошку перці чилі;
– ½ ч. ложки кориці;
– 1 ст. л. цукрового сиропу;
Приготування:
- Приготуйте попкорн в мікрохвильовій печі відповідно до інструкцій на упакуванні.
- Висипте його у велику миску.
- Посипте спеціями, а потім залийте цукровим сиропом.
- Перемішайте та куштуйте теплим.
Лосось з цибулею порей
- Час приготування: 25 хвилин
- Порція: 4 персони
Лосось з цибулею порей / Фото gettyimages
Інгредієнти:
– 700 г цибулі порей, дрібно нарізаної скибочками;
– 3 ст. ложки оливкової олії;
– 2 ст. ложки цільнозернової гірчиці;
– 2 ст. ложки рідкого меду;
– сік половини лимона;
– 250 г помідорів чері, розрізаних навпіл;
– 4 філе лосося без шкіри, приблизно по 175 г;
Приготування:
- Покладіть цибулю порей у велику форму для запікання, яка поміститься у мікрохвильову піч, та збризніть 2 столовими ложками води.
- Накрийте форму харчовою плівкою і зробіть декілька проколів.
- Запікайте цибулю на максимальній температурі протягом 3 хвилин, а потім залиште стояти 1 хвилину.
- Збийте разом оливкову олію, гірчицю, мед і лимонний сік і приправте невеликою кількістю солі і перцю.
- Покладіть помідори на цибулю порей і викладіть половину соусу.
- Покладіть філе лосося на овочі і змажте соусом, що залишився.
- Замініть харчову плівку і продовжуйте готувати за потужності 850 Вт протягом 9 хвилин.
- Залиште постояти пару хвилин перед подачею.
Гарячий шоколад з прянощами
- Час приготування: 10 хвилин
- Порція: 1 персона
Гарячий шоколад з прянощами / Фото gettyimages
Інгредієнти:
– знежирене молоко;
– 15 г темного шоколаду;
– щіпка кориці;
– пів чайної ложки меду;
Приготування:
- Налийте у горнятко молоко.
- Додайте шоколад, щіпку кориці, крапельку меду і нагрійте в мікрохвильовці до розчинення шоколаду.
- Вийміть і ретельно перемішайте.
- Смакуйте разом із печивом.
Гарбузовий горщик
- Час приготування: 45 хвилин
- Порція: 4 персони
Гарбузовий горщик / Фото gettyimages
Інгредієнти:
– 2 цибулини порей, нарізані товстими шматочками;
– 8 шматочків копченого бекону, подрібненого;
– 350 г гарбуза, нарізаного шматочками;
– 50 г вершкового масла;
– 1 кубик курячого бульйону;
– 250 г довгозернистого рису;
Приготування:
- Покладіть цибулю порей, бекон і гарбуз разом у велику миску.
- Зверху розкладіть шматочки масла і накрийте миску харчовою плівкою або тарілкою.
- Випікайте протягом 5 хвилин за найвищої температури, поки все не нагріється і не почне готуватися.
- Попередньо зробіть бульйон з одного кубика бульйону.
- Обережно вийміть миску з мікрохвильовки.
- Насипте рис, приправте сіллю і перцем, а потім залийте бульйоном і перемішайте.
- Накрийте миску іншим шматочком харчової плівки або тією ж тарілкою та випікайте ще 10 хвилин за тієї ж температури.
- Вийміть миску знову та перемішайте повторно, а потім помістіть у мікрохвильову піч ще на 5-10 хвилин, поки рис не звариться.
- Залиште постояти 5 хвилин, перш ніж все остаточно перемішати.
- Подавайте.
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Лимонний пудинг
- Час приготування: 10 хвилин
- Порція: 4 персони
Лимонний пудинг / Фото gettyimages
Інгредієнти:
– 100 г цукрової пудри;
– 100 г розм’якшеного вершкового масла;
– 100 г борошна;
– 2 яйця;
– цедра 1 лимона;
– 1 ч. ложка ванільної есенції;
– 4 ст. ложки лимонного курда;
Приготування:
- Змішайте цукор, масло, борошно, яйця, цедру лимона та ваніль разом до стану кремоподібної маси, а потім ложкою перемістіть у середню форму для випікання, що підходить для мікрохвильовки.
- Випікайте протягом 3 хвилин за найвищої температури.
- Залиште постояти на 1 хвилину.
- Нагрійте лимонний курд протягом 30 секунд у мікрохвильовці та перемішайте до однорідності.
- Полийте всю поверхню пудингу.
- Подавайте.
Фаршировані перці
- Час приготування: 15 хвилин
- Порція: 4 персони
Фарширований перець / Фото Pixabay
Інгредієнти:
– 4 червоні болгарські солодкі перці;
– 400 г вареного рису;
– 2 ст. ложки песто;
– чорні оливки без кісточок, подрібнені;
– 200 г козячого сиру, нарізаного скибочками;
Приготування:
- Виріжте за допомогою ножа верхівку з 4 червоних перців, а потім виберіть все насіння.
- Готуйте в мікрохвильовій печі за найвищої температури 5-6 хвилин, поки перці не розм’якнуть.
- Поки перець готується, змішайте рис з 2 ст. ложками песто і жменькою подрібнених чорних оливок без кісточок і 140 г нарізаного козячого сиру.
- Суміш помістіть у кожен перець, зверху натріть козячого сиру та запікайте ще 8-10 хвилин.
- Подавайте.
Шоколадні коржики з кукурудзяними пластівцями
- Час приготування: 15 хвилин
- Порція: 12 персон
Шоколадні коржики / Фото gettyimages
Інгредієнти:
– 50 г вершкового масла;
– 100 г молочного або темного шоколаду шматочками;
– 3 ст. ложки рідкого меду;
– 100 г кукурудзяних пластівців;
Приготування:
- Покладіть 50 г вершкового масла, 100 г шматочків молочного або темного шоколаду та 3 ст. ложки меду в миску, яку можна використовувати для мікрохвильової печі.
- Покладіть 100 г кукурудзяних пластівців в іншу велику миску.
- Дайте шоколаду трохи охолонути, перш ніж заливати кукурудзяні пластівці.
- Обережно перемішайте інгредієнти дерев’яною ложкою.
- Сформуйте 12 коржиків і викладіть їх на форму.
- Поставте в холодильник, щоб застигли.
- Куштуйте.
Глазурована морква
- Час приготування: 10 хвилин
- Порція: 6 персон
Глазурована морква з петрушкою / Фото gettyimages
Інгредієнти:
– 40 г розм’якшеного вершкового масла;
– 1 ст. ложка рідкого меду;
– 1 ч. ложка подрібненого насіння кропу;
– 600 г бейбі-моркви;
– ½ пучка петрушки, дрібно нарізаного;
Приготування:
- Розітріть масло в мисці з медом і насінням кропу.
- Обріжте бадилля моркви і промийте під прохолодною водою.
- Покладіть моркву у велику миску, що можна використовувати у мікрохвильовці, з 2 ч. ложками води.
- Накрийте моркву тарілкою або кришкою і нагрівайте на повній потужності протягом 5-6 хвилин, поки вона не стане м’якою.
- Злийте, потім залийте медом і вершковим маслом та петрушкою.
- Приправте спеціями до смаку.
- Готово!
Смачного!