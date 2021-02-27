Смачно та швидко: 10 страв, які можна приготувати в мікрохвильовці – рецепти

27 лютого 2021 , 11:23
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Приготування страв подекуди займає надто багато часу. Для полегшення життя можна використовувати мікрохвильову піч. Завдяки цьому приладу страви можна приготувати не лише швидко, але й смачно.

Ось декілька рецептів основних страв, закусок, десертів та напоїв, які можна приготувати у мікрохвильовій печі.

Це цікаво Швидкий салат із морепродуктами за 5 хвилин за рецептом шеф-кухаря Євгена Сушка

Важливо! Не використовуйте металеві предмети для запікання у мікрохвильовій печі. Використовуйте спеціальний посуд та форми.

Банановий пудинг

  • Час приготування: 10 хвилин
  • Порція: 2 персони

Банановий пудинг / Фото gettyimages

Інгредієнти:

– 100 г вершкового масла;
– 2 стиглих банани;
– 100 г цукру;
– 100 г борошна;
– 2 ч. ложки меленої кориці;
– 2 яйця;
– 2 ст. ложки молока;
– цукрова пудра, карамельний соус та морозиво для презентації;

Приготування:

  1. Покладіть масло в 1-літрову форму для випікання.
  2. Поставте форму у мікрохвильову піч на 30-60 секунд, поки масло не розтане. Додайте 1 ½ банани до масла та розімніть.
  3. Додайте цукор, борошно, корицю, яйця та молоко та добре перемішайте.
  4. Наріжте банан, що залишився, та покладіть зверху на страву.
  5. Поставте страву у мікрохвильову піч і випікайте на найвищій температурі 8 хвилин, поки пудинг не підніметься.
  6. Коли пудинг трохи охолоне, прикрасьте цукровою пудрою, карамельним соусом та кулькою морозива.
  7. Подавайте.

Курочка у кисло-солодкому соусі

  • Час приготування: 30 хвилин
  • Порція: 4 персони

Курочка у кисло-солодкому соусі / Фото gettyimages

Інгредієнти:

9 ст. ложок томатної пасти;
3 ст. ложки солодового оцту;
4 ст. ложки темного цукру;
2 зубки часнику, подрібнені;
4 курячі грудки без шкіри та кісток, нарізані шматочками;
1 невелика цибулина, нарізана кубиками;
2 червоних перці, нарізані шматочками;
250 г ананасових шматочків у соку, зціджених;
100 г стручкового цукрового гороху, нарізаного шматочками;
жменька солоних смажених горіхів кеш'ю за бажанням;

Приготування:

  1. Ретельно змішайте у великій мисці всі інгредієнти: томатну пасту, оцет, цукор та часник з куркою, цибулею та перцем.
  2. Готуйте суміш у мікрохвильовій печі за найвищої температури, поки курка не почне готуватися, а соус кипіти.
  3. Додайте до курки шматочки ананаса та цукрового горошку та поверніть у мікрохвильову піч ще 3-5 хвилин, поки курка повністю не звариться.
  4. Залиште страву постояти кілька хвилин.
  5. Додайте кеш'ю за бажанням.
  6. Подавайте.

Пряний попкорн

  • Час приготування: 5 хвилин
  • Порція: 2 персони

Пряний попкорн / Фото gettyimages

Інгредієнти:

100 г підготовлених у спеціальному упакуванні кукурудзяних зерен для приготування попкорну;
¼ ч. ложки порошку перці чилі;
½ ч. ложки кориці;
1 ст. л. цукрового сиропу;


Приготування:

  1. Приготуйте попкорн в мікрохвильовій печі відповідно до інструкцій на упакуванні.
  2. Висипте його у велику миску.
  3. Посипте спеціями, а потім залийте цукровим сиропом.
  4. Перемішайте та куштуйте теплим.

Лосось з цибулею порей

  • Час приготування: 25 хвилин
  • Порція: 4 персони

Лосось з цибулею порей / Фото gettyimages

Інгредієнти:

700 г цибулі порей, дрібно нарізаної скибочками;
3 ст. ложки оливкової олії;
2 ст. ложки цільнозернової гірчиці;
2 ст. ложки рідкого меду;
сік половини лимона;
250 г помідорів чері, розрізаних навпіл;
4 філе лосося без шкіри, приблизно по 175 г;

Приготування:

  1. Покладіть цибулю порей у велику форму для запікання, яка поміститься у мікрохвильову піч, та збризніть 2 столовими ложками води.
  2. Накрийте форму харчовою плівкою і зробіть декілька проколів.
  3. Запікайте цибулю на максимальній температурі протягом 3 хвилин, а потім залиште стояти 1 хвилину.
  4. Збийте разом оливкову олію, гірчицю, мед і лимонний сік і приправте невеликою кількістю солі і перцю.
  5. Покладіть помідори на цибулю порей і викладіть половину соусу.
  6. Покладіть філе лосося на овочі і змажте соусом, що залишився.
  7. Замініть харчову плівку і продовжуйте готувати за потужності 850 Вт протягом 9 хвилин.
  8. Залиште постояти пару хвилин перед подачею.

Гарячий шоколад з прянощами

  • Час приготування: 10 хвилин
  • Порція: 1 персона

Гарячий шоколад з прянощами / Фото gettyimages

Інгредієнти:

знежирене молоко;
15 г темного шоколаду;
щіпка кориці;
пів чайної ложки меду;

Приготування:

  1. Налийте у горнятко молоко.
  2. Додайте шоколад, щіпку кориці, крапельку меду і нагрійте в мікрохвильовці до розчинення шоколаду.
  3. Вийміть і ретельно перемішайте.
  4. Смакуйте разом із печивом.

Гарбузовий горщик

  • Час приготування: 45 хвилин
  • Порція: 4 персони

Гарбузовий горщик / Фото gettyimages

Інгредієнти:

2 цибулини порей, нарізані товстими шматочками;
8 шматочків копченого бекону, подрібненого;
350 г гарбуза, нарізаного шматочками;
50 г вершкового масла;
1 кубик курячого бульйону;
250 г довгозернистого рису;

Приготування:

  1. Покладіть цибулю порей, бекон і гарбуз разом у велику миску.
  2. Зверху розкладіть шматочки масла і накрийте миску харчовою плівкою або тарілкою.
  3. Випікайте протягом 5 хвилин за найвищої температури, поки все не нагріється і не почне готуватися.
  4. Попередньо зробіть бульйон з одного кубика бульйону.
  5. Обережно вийміть миску з мікрохвильовки.
  6. Насипте рис, приправте сіллю і перцем, а потім залийте бульйоном і перемішайте.
  7. Накрийте миску іншим шматочком харчової плівки або тією ж тарілкою та випікайте ще 10 хвилин за тієї ж температури.
  8. Вийміть миску знову та перемішайте повторно, а потім помістіть у мікрохвильову піч ще на 5-10 хвилин, поки рис не звариться.
  9. Залиште постояти 5 хвилин, перш ніж все остаточно перемішати.
  10. Подавайте.

Читайте також Курочка гунбао в кисло-солодкому соусі з овочами: смачний рецепт вечері за 30 хвилин

Лимонний пудинг

  • Час приготування: 10 хвилин
  • Порція: 4 персони

Лимонний пудинг / Фото gettyimages

Інгредієнти:

100 г цукрової пудри;
100 г розм’якшеного вершкового масла;
100 г борошна;
2 яйця;
цедра 1 лимона;
1 ч. ложка ванільної есенції;
4 ст. ложки лимонного курда;

Приготування:

  1. Змішайте цукор, масло, борошно, яйця, цедру лимона та ваніль разом до стану кремоподібної маси, а потім ложкою перемістіть у середню форму для випікання, що підходить для мікрохвильовки.
  2. Випікайте протягом 3 хвилин за найвищої температури.
  3. Залиште постояти на 1 хвилину.
  4. Нагрійте лимонний курд протягом 30 секунд у мікрохвильовці та перемішайте до однорідності.
  5. Полийте всю поверхню пудингу.
  6. Подавайте.

Фаршировані перці

  • Час приготування: 15 хвилин
  • Порція: 4 персони

Фарширований перець / Фото Pixabay

Інгредієнти:

4 червоні болгарські солодкі перці;
400 г вареного рису;
2 ст. ложки песто;
чорні оливки без кісточок, подрібнені;
200 г козячого сиру, нарізаного скибочками;

Приготування:

  1. Виріжте за допомогою ножа верхівку з 4 червоних перців, а потім виберіть все насіння.
  2. Готуйте в мікрохвильовій печі за найвищої температури 5-6 хвилин, поки перці не розм’якнуть.
  3. Поки перець готується, змішайте рис з 2 ст. ложками песто і жменькою подрібнених чорних оливок без кісточок і 140 г нарізаного козячого сиру.
  4. Суміш помістіть у кожен перець, зверху натріть козячого сиру та запікайте ще 8-10 хвилин.
  5. Подавайте.

Шоколадні коржики з кукурудзяними пластівцями

  • Час приготування: 15 хвилин
  • Порція: 12 персон

Шоколадні коржики / Фото gettyimages

Інгредієнти:

50 г вершкового масла;
100 г молочного або темного шоколаду шматочками;
3 ст. ложки рідкого меду;
100 г кукурудзяних пластівців;

Приготування:

  1. Покладіть 50 г вершкового масла, 100 г шматочків молочного або темного шоколаду та 3 ст. ложки меду в миску, яку можна використовувати для мікрохвильової печі.
  2. Покладіть 100 г кукурудзяних пластівців в іншу велику миску.
  3. Дайте шоколаду трохи охолонути, перш ніж заливати кукурудзяні пластівці.
  4. Обережно перемішайте інгредієнти дерев’яною ложкою.
  5. Сформуйте 12 коржиків і викладіть їх на форму.
  6. Поставте в холодильник, щоб застигли.
  7. Куштуйте.

Глазурована морква

  • Час приготування: 10 хвилин
  • Порція: 6 персон

Глазурована морква з петрушкою / Фото gettyimages

Інгредієнти:

40 г розм’якшеного вершкового масла;
1 ст. ложка рідкого меду;
1 ч. ложка подрібненого насіння кропу;
600 г бейбі-моркви;
½ пучка петрушки, дрібно нарізаного;

Приготування:

  1. Розітріть масло в мисці з медом і насінням кропу.
  2. Обріжте бадилля моркви і промийте під прохолодною водою.
  3. Покладіть моркву у велику миску, що можна використовувати у мікрохвильовці, з 2 ч. ложками води.
  4. Накрийте моркву тарілкою або кришкою і нагрівайте на повній потужності протягом 5-6 хвилин, поки вона не стане м’якою.
  5. Злийте, потім залийте медом і вершковим маслом та петрушкою.
  6. Приправте спеціями до смаку.
  7. Готово!

Смачного!