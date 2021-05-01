Що можна приготувати з яєць: добірка 20 смачних рецептів на кожен день

Усі знають, що яйця корисні. Вони багаті на вітаміни (наприклад, В9, В12, D), а також мінерали – цинк, мідь, селен і залізо. Вживання страв із цього продукту позитивно впливає на шлунково-кишковий тракт, серцево-судинну систему. Також до плюсів належить швидкий час приготування. Ми зібрали для вас ТОП-20 простих і доступних рецептів на кожен день.

Усі господині знають класичний рецепт яєчні. Для різноманітності це блюдо можна приготувати з м'ясом, зеленню, сиром, овочами, грибами. Готується вона як на сковороді, так і в мультиварці, мікрохвильовці або духовці. Ми зібрали прості та доступні кожній господині рецепти.

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Класичний французький омлет

Класичний французький омлет / Фото grandkulinar

Інгредієнти:

яйця – 3 штуки;вершкове масло – 50 грамів;сіль – за смаком;перець білий – за смаком.

Приготування:

На повільному вогні розтоплюємо вершкове масло. Яйця збиваємо вінчиком або виделкою до однорідної маси. У готову масу повільно вливаємо гаряче розтоплене масло, постійно помішуючи. Додаємо спеції. Все виливаємо в сковорідку, де розтоплювали вершкове масло, і смажимо на маленькому вогні. Як тільки краї побіліють, дуже акуратно скручуємо омлет у рулетик. Він встигає підготуватися за час скручування, при цьому залишаючись світлим зовні. На тарілку викладаємо швом униз.

Листковий омлет

Листковий омлет / Фото cookpad

Інгредієнти:

молоко – 2 столові ложки;яйця – 2 штуки;соєвий соус – 1 столова ложка;олія для смаження;сіль і приправи – за смаком.

Для начинки:

сир твердих сортів – 25 грамів;шинка – 25 грамів;помідор – ¼ частина;зелень – 3 гілочки.

Приготування:

Для приготування страви необхідно змішати: яйця, соєвий соус, молоко, сіль і приправи. Готову суміш збити віничиком до однорідної маси. Для начинки: сир натерти на дрібній тертці; шинку, зелень і помідор порізати невеликими шматочками – все добре перемішати. На змащену малою кількістю олією сковорідку налийте трохи готової суміші, щоб вийшов тонкий млинець. На одну половинку викладіть невелику кількість начинки. Другою половиною накриваємо начинку. На вільну частину сковороди наливаємо суміш так, щоб вона трохи підтікала під частину з начинкою. Викладаємо наступну порцію начинки та накриваємо. І так робимо, поки не закінчиться начинка і суміш. У результаті отримуємо соковитий і повітряний омлет.

Яєчня з грибами

Яєчня з грибами / Фото 1000.menu

Інгредієнти:

яйця – 6 штук;масло вершкове – 60 грамів;гриби – 300 грамів;сметана/вершки –100 грамів;зелень петрушки – 3 гілочки;сіль – дрібка;мелений перець – дрібка.

Приготування:

Гриби необхідно почистіть, вимийте та наріжте дрібною соломкою. В окремому посуді змішайте яйця зі сметаною, посоліть та поперчіть. У добре розігрітій сковороді на сильному вогні підсмажте гриби, посоліть їх і поперчіть, посипте дрібно нарізаною петрушкою. Потім все залийте яйцями зі сметаною і смажте 2 – 3 хвилини, помішуючи.

Яйце Бенедикт

Яйце Бенедикт / Фото tykvo

Інгредієнти:

бекон/шинка – 50 грамів;вершкове масло – 50 грамів;хліб тостерний – 2 шматки;яйце – 2 штуки;цибуля – 1 головка;оцет – 1 столова ложка.

Соус "Голландез":

яєчний жовток – 3 штуки;масло вершкове – 65 грамів;лимонний сік – 1 столова ложка;вода – 1 чайна ложка.

Приготування:

У каструлю з киплячою водою (на невеликому вогні) влийте оцет. Розмішайте воду до утворення воронки та акуратно вбийте в неї яйце, злегка перемішайте та варіть не більш ніж 3 хвилини. Діставши шумівкою, покладіть яйце на паперовий рушник, щоб вбралася вода. Тепер треба розтопити масло, підсмажити тости. Шинку/бекон наріжте невеликими брусочками, цибулю – дрібно та обсмажте. Приготуйте соус. Для цього на паровій бані розтопіть масло вершкове, трохи присоливши та помішуючи вінчиком. Окремо збийте яйце і тоненькою цівкою додайте його в масло. Збивши отриману масу, влийте лимонний сік. Тепер формуйте страву. Спочатку на тости викладіть цибулю з беконом, потім – яйце і полийте соусом.

Омлет по-селянськи

Омлет по-селянськи / Фото gastronom

Інгредієнти:

картопля – 300 грамів;яйця – 8 штук;копчене сало – 100 грамів;цибуля – 50 грамів;смалець – 50 грамів;мелений чорний перець – ½ чайної ложки;сіль – за смаком.

Приготування:

З яєць робимо омлетні млинці. Нарізаємо маленькими кубиками копчене сало і смажимо його. Шкварки викладаємо на окрему тарілку. До витопленого жиру додаємо смалець і смажимо до рум'яного кольору картоплю, порізану невеликими брусками. Коли картопля готова, виймаємо її та пасеруємо дрібно нарізану цибулю. До цибулі додаємо смажену картоплю, шкварки, сіль і перець. Добре підігріваємо. Начинку загортаємо в омлетні млинці. Страва подається гарячою.

"Матафан" – омлет-запіканка з сиром і ковбасою

Матафан / Фото kedem

Інгредієнти:

молоко – 250 мілілітрів;борошно – 140 грамів;яйця – 2 штуки;вершкове масло – 30 грамів;варена ковбаса або сосиски – 100 грамів;сир твердих сортів – 40 грамів;зелена цибуля – 3 пера;сіль – дрібка.

Приготування:

Змішайте яйця з молоком, додайте сіль, борошно та дрібно нарізану цибулю. \ Все добре перемішайте. Ковбасу, нарізану тонкими скибочками, обсмажте до золотистого кольору на 10 грамах масла вершкового. Потім ковбасу приберіть і розтопіть масло, що залишилося. Перелийте готове тісто в сковороду та запікайте в заздалегідь розігрітій духовці при 180 градусах приблизно 15 хвилин, тісто має "схопитися". Після закінчення часу вийміть його з духовки та викладіть на млинець обсмажену ковбасу, зверху притрусіть натертим сиром. Допікайте в духовці ще хвилин 5 – 7, поки не розплавиться сир.

Сосиски в млинцевому тісті

Сосиски в млинцевому тісті / Фото maggi

Інгредієнти:

яйця – 2 штуки;борошно – 120 грамів;сосиски – 250 грамів;молоко – 130 мілілітрів;рослинна олія – ½ столової ложки;сіль – за смаком.

Приготування:

Для початку звільніть сосиски від оболонки. Потім змастіть невеликою кількістю олії та укладіть у форму для запікання. Запікайте їх в розігрітій духовці до 200 градусів 7 хвилин. Поки запікаються сосиски, приготуйте тісто. Вбийте яйця в миску, додайте сіль та добре перемішайте. Потім додайте молоко і борошно. Віничком доведіть тісто до однорідної маси, схожої на густу сметану. Готові сосиски перекладіть на тарілку, а формочку змастіть олією. Вилийте тісто у форму розміром 18х15 сантиметрів, зверху покладіть сосиски. Запікайте протягом 20 хвилин при 200 градусах.

Піца "Хвилинка" на сковороді

Піца "Хвилинка" / Фото vkuso

Інгредієнти:

майонез – 4 столові ложки;сметана – 4 столові ложки;яйце – 2 штуки;борошно – 9 столових ложок;сіль – ½ чайної ложки

Для начинки:

огірки солоні – 2 штуки;помідор свіжий – 1 штука;сосиска – 2 штуки;сир для піци – 100 – 150 грамів.

Приготування:

Спочатку робимо тісто. Для цього змішуємо всі складові: майонез, сметану, яйця, борошно і сіль. Добре перемішуємо до однорідної маси. Консистенція повинна вийти, як густа сметана. Бажано взяти сковороду з антипригарним покриттям, пензликом змастити олією дно і вилити отримане тісто. Зверху викладіть сосиски, нарізані тонкими кружечками. Також нарізаємо огірки та викладаємо їх зверху. Помідор ріжемо тонкими кільцями та кладемо їх зверху огірків. Робимо сіточку з майонезу та посипаємо тертим сиром. Готуємо піцу на середньому вогні 10 – 15 хвилин. Сковороду обов'язково накрийте кришкою. Піца готова, коли повністю розплавиться сир. Начинку ви можете зробити будь-яку за своїми уподобаннями.

Коржі

Коржі / Фото 1000.menu

Інгредієнти:

борошно – ± 250 грамів (залежить від сорту);вода (температура кімнатна) – 70 мілілітрів;середнє яйце – 1 штука;олія – 1 чайна ложка для тіста та 3 столові ложки для смаження;сіль – дрібка.

Приготування:

У миску з водою додаємо сіль і яйце, добре перемішуємо. Невеликими порціями вводимо борошно. Замішуємо трохи липке м'яке тісто. Додаємо олію, добре вимішуємо тісто. Воно повинно бути еластичним, м'яким і не прилипати до рук. Накриваємо його чашкою і відставляємо на 15 – 20 хвилин. Потім розділяємо тісто на частини, однакового розміру. Розкачуємо шматок, щоб коржик був 10 – 15 сантиметрів. Смажимо коржі з обох боків (на помірному вогні) на добре прогрітій олії, під кришкою, до зарум'янювання.

Домашня локшина

Домашня локшина / Фото receptino

Інгредієнти:

борошно – 2 склянки;сіль дрібнозерниста – щіпка;яйця – 3 штуки.

Приготування:

У миску з яйцями додаємо сіль і просіяне борошно. Замішуємо тісто, воно не повинно бути тугим. На посипаний борошном стіл кладемо тісто і розкачуємо його в пласт товщиною 2 – 3 міліметри. Отриманий корж скручуємо гармошкою, шириною 5 сантиметрів. Розгортаємо тісто і за отриманими згинами розрізаємо його на смуги. Кожну смужку розрізаємо ножем на тоненькі смуги. Обов'язково їх пересипаємо борошном і залишаємо підсихати.

Кекс з ягодами

Кекс з ягодами / Фото fresh

Інгредієнти:

цукровий пісок/пудра –1,5 склянки;масло вершкове – 200 грамів;яйця (середні) – 3 штуки;харчова сода – 1 чайна ложка;ягоди – 1 склянка;борошно – 3 склянки (кількість може бути більша/менша);какао в порошку – 3 столові ложки;харчова сода – 1 чайна ложка;оцет 9% – 0,5 чайної ложки.

Приготування:

У глибокий посуд вбиваємо яйця, додати цукор і какао. Міксером збиваємо до однорідної маси. Вершкове масло розтопіть на водяній бані. Соду погасіть оцтом і додайте разом із маслом у готову суміш та збийте. Порційно вводимо просіяне борошно, збиваючи міксером до отримання однорідного тіста. Форму для випічки змащуємо м'яким вершковим маслом. Ягоди добре миємо та просушуємо заздалегідь. Викласти тісто у форму, зверху розподілити ягоди. Випікаємо кекс у прогрітій до 180 градусів духовці протягом 40 – 50 хвилин.

"Розумне" тістечко

"Розумне" тістечко / Фото eat-me

Інгредієнти:

125 грамів вершкового масла;0,5 літра теплого молока;5 яєць;150 грамів цукрового піску;110 грамів борошна;0,5 чайної ложки ванільного цукру.

Приготування:

Розтопіть масло. 4 яйця розбийте, відокремивши білки від жовтків, до жовтків вбийте ціле одне яйце. Жовтки збийте, додавши ванільний цукор. Потім додайте підготовлене масло і знову збийте. В отриману масу невеликими порціями поступово додавайте борошно, постійно збиваючи. Влийте молоко і ретельно перемішайте. Білки необхідно збити до стійких піків. Додайте білки до готової маси та акуратно перемішайте. Тісто має бути рідким. У змащену маслом форму влийте отриману масу та випікайте 40 – 50 хвилин за температури 180 градусів у розігрітій заздалегідь духовій шафі.

Клафуті

Клафуті / Фото cookery

Інгредієнти:

1 стакан подрібнених фруктів або ягід;1 чайна ложка ванільного цукру;125 грамів борошна;2 яйця;220 мілілітрів молока;100 грамів цукру та 2 столові ложки для ягід.

Приготування:

Перемішайте всі складові до однорідності. Дно форми застеліть пергаментним папером, викладіть підготовлені ягоди/фрукти та залийте тістом. Випікайте протягом 50 – 60 хвилин за температури 180 градусів.

Крем-брюле

Крем-брюле / Фото photorecept

Інгредієнти:

5 грамів ванільного цукру;3 – 4 жовтки або 2 яйця;0,5 літра молока/вершків;80 – 100 грамів вершкового масла;1 склянка цукру;3 столові ложки борошна.

Приготування:

Всі інгредієнти (без масла) перемішайте віничком до однорідності. На повільному вогні доведіть до кипіння, постійно перемішуючи. Коли маса трохи охолоне, додайте масло і ретельно перемішайте. Потім розлийте в формочки (порційні). У деко налийте киплячу воду, щоб вона доходила до середини формочок. Випікайте в попередньо розігрітій духовці 35 – 40 хвилин. Температура запікання – 170 градусів.

Яблучний пиріг

Яблучний пиріг / Фото Unsplash

Інгредієнти:

2 яблука з кислинкою;3 яйця;1 стакан цукрового піску;1 склянка борошна.

Приготування:

Яблука нарізаємо часточками. Яйця разом із цукром збиваємо, обережно додаємо борошно, помішуючи. У форму для запікання викладаємо яблука, заливаємо їх тістом. Форму поміщаємо в розігріту духову шафу і випікаємо за температури 180 градусів 35 – 45 хвилин.

Салат із картоплею та яйцем

Салат із картоплею та яйцем / Фото receptomio

Інгредієнти:

8 штук картоплі;6 штук яєць;300 мілілітрів овочевого бульйону;1 болгарський перець;1 пучок зелені;3 – 4 пір'їни зеленої цибулі;½ частину лимона;3 – 5 столових ложок оливкової олії;за смаком мелений перець і сіль.

Приготування:

Відварюємо круто яйця і в мундирах картоплю. Картоплю нарізаємо кубиками та заливаємо теплим овочевим бульйоном на 3 – 5 хвилин. Дрібно нарізаємо перець і цибулю. Виймаємо картоплю з бульйону, відправляємо туди цибулю з перцем. Тонко нарізаємо зелень і пір'я зеленої цибулі. Додаємо їх також у бульйон. Через 3 хвилини виймаємо всі інгредієнти з бульйону і з'єднуємо з картоплею. Заправляємо салат олією і соком лимона, солимо, перчимо та добре перемішуємо. Зверху викладаємо яйця, нарізані великими кубиками.

Картопля з яйцем в духовці

Картопля з яйцем в духовці / Фото eda

Інгредієнти:

6 штук картоплі;6 штук яєць;3 зубчики часнику;1 чайна ложка куркуми;60 мілілітрів рослинної олії;½ чайної ложки меленого (чорного/червоного) перцю;1 чайна ложка солі;зелень для прикрашання.

Приготування:

Очищену картоплю нарізаємо пластинами розміром приблизно 5 міліметрів. Заливаємо холодною водою на 5 хвилин. Зливаємо воду. Картоплю солимо, перчимо, видавлюємо часник і вливаємо олію. Все добре перемішуємо. Картоплю викладаємо на деко, змащене олією. Відправляємо в розігріту духовку до 200 градусів. Яйця солимо та збиваємо. Через 35 – 40 хвилин виймаємо деко і заливаємо яєчною сумішшю. Ставимо запікати ще на 10 – 15 хвилин.

Яєчня в деруні

Яєчня в деруні / Фото pinterest

Інгредієнти:

1 столова ложка олії для смаження;1 яйце;1 цибулина;250 грамів (1 – 2 штуки) картоплі;за смаком сіль та приправи.

Приготування:

На великій тертці натираємо картоплю, а цибулю – на дрібній. Усі компоненти з'єднуємо разом, перчимо, солимо, додаємо приправи та добре перемішуємо. Відтискаємо та зливаємо зайву рідину. На розігріту з маслом сковороду викладаємо отриману масу і розрівнюємо, надаючи форму коржа (приблизно 10 – 12 сантиметрів). Смажимо протягом 5 хвилин на мінімальному вогні. Потім ложкою обережно треба зробити отвір у центрі коржа діаметром 3 сантиметри. У цей отвір вбиваємо яйце. Його також потрібно посолити та додати спеції. Після утворення скоринки (приблизно через 3 – 4 хвилини) дерун обережно перегортаємо та смажимо близько 2 хвилин.

Тортилья

Тортилья / Фото Pexels

Інгредієнти:

для смаження – оливкова/соняшникова олія;дрібка солі;1 чайна ложка паприки копченої;за смаком будь-які спеції;1 – 2 зубчики часнику;1 велика цибулина;5 штук яєць;4 середніх картоплини.

Приготування:

Вимиваємо картоплю наріжте кубиками, додайте часник і обсмажуйте на розігрітій олії до напівготовності. Додайте нарізану дрібно цибулю та обсмажуйте ще 2 – 3 хвилини. Потім залийте картоплю злегка підсоленими та збитими яйцями. Перемішайте і продовжуйте смажити. Для отримання золотавої хрусткої скоринки тортилью необхідно кілька разів перегорнути.

Яєчня в картоплі

Яєчня в картоплі / Фото sovkusom

Інгредієнти:

1 столова ложка пармезану (тертого);1 картоплина великого розміру;1 столова ложка масла вершкового;2 яйця;0,5 чайної ложки чебрецю;дрібка солі;1 зубчик часнику.

Приготування:

Добре вимиту картоплину розрізаємо уздовж і запікаємо за температури 180 градусів протягом 40 хвилин. Потім ложкою виймаємо м'якуш. Чебрець, дрібно нарізаний часник, масло, пармезан змішуємо з картопляним м’якушем, посоліть. Заповнюємо порожнину картоплі цією масою, зверху вибиваємо яйце. Ставимо в духовку ще на 20 хвилин.

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Про рецепти приготування страв із яєць можна говорити довго. Адже це не тільки доступний продукт, але й улюблений багатьма. Він поєднується з будь-якими продуктами: беконом, овочами, грибами, макаронними виробами тощо. Обирайте рецепт і тіште своїх близьких смачними стравами. Смачного!