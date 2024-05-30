Довше їсти, аніж готувати: рецепт лінивих хачапурі на кілька хвилин
30 травня 2024, 00:23Читать новость на русском
Джерело:gospodynka
Ранок – це зовсім не той час, коли хочеться довго стояти біля плити. На цей випадок є рецепти, які дарують чудові страви та не вимагають докладати зусиль одразу після того, як прокинувся.
Сніданок повинен бути смачним та задавати тон на весь день, але це не означає, що для цього потрібно довго стояти біля плити. Ліниві хачапурі – це рішення, яке дозволяє отримати найкращий результат за мінімум зусиль.
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Рецепт лінивих хачапурі
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 мілілітрів ряжанки;
– 1/3 чайної ложки соди;
– 1 яйце;
– 150 грамів борошна;
– 80 – 100 грамів сиру;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– трішки зелені;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Додаємо соду у ряжанку і відставляємо на хвилину, щоб почалася реакція.
- Додаємо сіль, яйце і добре перемішуємо.
- Просіюємо борошно і змішуємо. Тісто повинне мати консистенцію густої сметани.
- Додаємо у тісто сир, олію та зелень.
- Смажимо на сухій сковорідці під кришкою 3 – 4 хвилини. Перевертаємо і смажимо ще 2 хвилини.
Смачного!То ось у чому секрет: як зробити ідеальне картопляне пюре.