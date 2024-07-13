Вам не повірять, що в них немає м'яса: готуємо апетитні котлети з кабачків

Зараз пора кабачків, і здається, що з них вже приготували усе, що тільки можливо. Однак завжди є можливість трішки поекпериментувати.

Ця страва може стати справжнім відкриттям літнього сезону. Ці котлетки такі ситні, що вам не повірять, що в них немає ані грама м'яса.

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Рецепт котлет із кабачків

Час: 1 година

Порцій: 4

– 3 кабачки;– 2 моркви;– 4 столові ложки вівсяних пластівців;– 120 грамів твердого сиру;– 2 картоплини;– 3 яйця;– 1 чайна ложка італійських трав;– 50 мілілітрів олії;– сіль та перець до смаку;– по 2 столові ложки сметани та майонезу;– 2 зубчики часнику;– 1 огірок;– сіль та паприка.

Приготування:

Кабачки чистимо та грубок натираємо. Солимо масу та перемішуємо. Віджимаємо зайву рідину. Сир та моркву також натираємо. Змішуємо суміш, додаємо яйця, натерту картоплю та часник. Додаємо у суміш трави та спеції. Додаємо вівсянку та залишаємо масу на 15 хвилин, щоб вона набрякла. Формуємо котлети, обвалюємо в борошні та смажимо до золотистого кольору. Усі інгредієнти для соусу з'єднуємо та добре перемішуємо. Подаємо котлети гарячими разом із соусом.

Смачного!