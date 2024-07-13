Вам не повірять, що в них немає м'яса: готуємо апетитні котлети з кабачків
13 липня 2024, 23:59Читать новость на русском
Джерело:Смачненьке
Зараз пора кабачків, і здається, що з них вже приготували усе, що тільки можливо. Однак завжди є можливість трішки поекпериментувати.
Ця страва може стати справжнім відкриттям літнього сезону. Ці котлетки такі ситні, що вам не повірять, що в них немає ані грама м'яса.
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Рецепт котлет із кабачків
Час: 1 година
Порцій: 4Інгредієнти:
– 3 кабачки;
– 2 моркви;
– 4 столові ложки вівсяних пластівців;
– 120 грамів твердого сиру;
– 2 картоплини;
– 3 яйця;
– 1 чайна ложка італійських трав;
– 50 мілілітрів олії;
– сіль та перець до смаку;
соус:
– по 2 столові ложки сметани та майонезу;
– 2 зубчики часнику;
– 1 огірок;
– сіль та паприка.
Приготування:
- Кабачки чистимо та грубок натираємо. Солимо масу та перемішуємо. Віджимаємо зайву рідину.
- Сир та моркву також натираємо.
- Змішуємо суміш, додаємо яйця, натерту картоплю та часник.
- Додаємо у суміш трави та спеції.
- Додаємо вівсянку та залишаємо масу на 15 хвилин, щоб вона набрякла.
- Формуємо котлети, обвалюємо в борошні та смажимо до золотистого кольору.
- Усі інгредієнти для соусу з'єднуємо та добре перемішуємо.
- Подаємо котлети гарячими разом із соусом.
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