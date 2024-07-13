Вам не повірять, що в них немає м'яса: готуємо апетитні котлети з кабачків

13 липня 2024, 23:59
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Джерело:

Смачненьке

Зараз пора кабачків, і здається, що з них вже приготували усе, що тільки можливо. Однак завжди є можливість трішки поекпериментувати.

Ця страва може стати справжнім відкриттям літнього сезону. Ці котлетки такі ситні, що вам не повірять, що в них немає ані грама м'яса. 

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Рецепт котлет із кабачків 

Час: 1 година

Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 3 кабачки;
– 2 моркви;
– 4 столові ложки вівсяних пластівців;
– 120 грамів твердого сиру;
– 2 картоплини;
– 3 яйця;
– 1 чайна ложка італійських трав;
– 50 мілілітрів олії;
– сіль та перець до смаку;
соус: 
– по 2 столові ложки сметани та майонезу;
– 2 зубчики часнику;
– 1 огірок;
– сіль та паприка. 

Приготування

  1. Кабачки чистимо та грубок натираємо. Солимо масу та перемішуємо. Віджимаємо зайву рідину. 
  2. Сир та моркву також натираємо. 
  3. Змішуємо суміш, додаємо яйця, натерту картоплю та часник.
  4. Додаємо у суміш трави та спеції.
  5. Додаємо вівсянку та залишаємо масу на 15 хвилин, щоб вона набрякла. 
  6. Формуємо котлети, обвалюємо в борошні та смажимо до золотистого кольору. 
  7. Усі інгредієнти для соусу з'єднуємо та добре перемішуємо. 
  8. Подаємо котлети гарячими разом із соусом. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська