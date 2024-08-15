Починаємо день з насолодою: рецепт панкейків з беконом

15 серпня 2024, 06:15
Читать новость на русском
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська

Джерело:

ВВС Food

Панкейки – доволі популярна опція для смачного сніданку. Зазвичай їх підсолоджують медом, згущеним молоком або іншими додатками, однак є й інший варіант, не менш розкішний як для початку дня.

Пухкі панкейки у поєднанні з беконом створюють просто фантастичну смакову гармонію. Цей простий рецепт задасть позитивний настрій на весь день. 

Читайте також Потрібно лише змішати інгредієнти: оригінальна намазка для млинців та булочок на сніданок

Рецепт панкейків з беконом

Час: 30 хвилин 

Порцій: 6

Інгредієнти:
– 350 грамів борошна з розпушувачем;
– 1 чайна ложка соди;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 200 мілілітрів пахти (можна замінити молоком з водою);
– 400 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 85 грамів вершкового масла;
– 12 шматочків бекону;
– 50 мілілітрів кленового сиропу. 

Приготування

  1. У миску просіюємо борошно, соду, сіль і цукор.
  2. Окремо змішуємо пахту, молоко, яйця та масло.
  3. З'єднуємо інгредієнти та акуратно перемішуємо, збивати не потрібно. 
  4. На сковорідці топимо шматочок вершкового масла. Смажимо панкейки на середньому вогні по хвилині з кожної сторони. 
  5. Бекон змащуємо кленовим сиропом та смажимо на іншій сковорідці до золотої скоринки. 
  6. Подаємо млинці з викладеним на них беконом та поливаємо кленовим сиропом.

Смачного!

Він зникає моментально: рецепт салату з баклажанів на зиму.