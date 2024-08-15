Починаємо день з насолодою: рецепт панкейків з беконом
Джерело:ВВС Food
Панкейки – доволі популярна опція для смачного сніданку. Зазвичай їх підсолоджують медом, згущеним молоком або іншими додатками, однак є й інший варіант, не менш розкішний як для початку дня.
Пухкі панкейки у поєднанні з беконом створюють просто фантастичну смакову гармонію. Цей простий рецепт задасть позитивний настрій на весь день.
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Рецепт панкейків з беконом
Час: 30 хвилин
Порцій: 6
Інгредієнти:
– 350 грамів борошна з розпушувачем;
– 1 чайна ложка соди;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 200 мілілітрів пахти (можна замінити молоком з водою);
– 400 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 85 грамів вершкового масла;
– 12 шматочків бекону;
– 50 мілілітрів кленового сиропу.
Приготування:
- У миску просіюємо борошно, соду, сіль і цукор.
- Окремо змішуємо пахту, молоко, яйця та масло.
- З'єднуємо інгредієнти та акуратно перемішуємо, збивати не потрібно.
- На сковорідці топимо шматочок вершкового масла. Смажимо панкейки на середньому вогні по хвилині з кожної сторони.
- Бекон змащуємо кленовим сиропом та смажимо на іншій сковорідці до золотої скоринки.
- Подаємо млинці з викладеним на них беконом та поливаємо кленовим сиропом.
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