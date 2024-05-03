Що потрібно святити на Великдень: які продукти класти до кошика
Підготовка до Великодня – це генеральне прибирання, випікання ковбаси та паски, ну і, звичайно збирання пасхального кошика. Є певні страви, які обов'язково слід посвятити.
5 травня християни східного обряду відзначатимуть Світле Воскресіння Христове. Згідно зі стародавньою традицією із собою у церкву несуть святковий кошик з особливими стравами. Смачно 24 склав список обов'язкових смаколиків.
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Що потрібно покласти у кошик
Священники радять бути скромними у своєму виборі святкових страв, не потрібно готувати їх багато. Точно не можна ставити у кошик спиртні напої.
– паска;
– масло;
– яйця (писанки);
– хрін (на Галичині ще кладуть страву під назвою "бурячки");
– м'ясні страви (шинку, домашню ковбасу, буженину);
– молочні продукти (сир, молоко);
– різноманітну зелень;
– сіль.
Що символізують ці страви
Кожен продукт у кошику має своє сакральне значення. Паска втілює єдність та відчуття спільноти. Крашанки вважаються символами життя та відродження. Деякі яйця фарбують у червоний колір, що символізує кров Христа.
Зелень, така як кріп, петрушка, та зелена цибуля, представляє відродження природи. Сир символізує достаток, а хрін – духовну силу.