Що потрібно святити на Великдень: які продукти класти до кошика

Підготовка до Великодня – це генеральне прибирання, випікання ковбаси та паски, ну і, звичайно збирання пасхального кошика. Є певні страви, які обов'язково слід посвятити.

5 травня християни східного обряду відзначатимуть Світле Воскресіння Христове. Згідно зі стародавньою традицією із собою у церкву несуть святковий кошик з особливими стравами. Смачно 24 склав список обов'язкових смаколиків.

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Що потрібно покласти у кошик

Священники радять бути скромними у своєму виборі святкових страв, не потрібно готувати їх багато. Точно не можна ставити у кошик спиртні напої.

Неймовірне свято / Фото unsplash

Що символізують ці страви

За давнім українським звичаєм на Великдень освячують такі– паска;– масло;– яйця (писанки);– хрін (на Галичині ще кладуть страву під назвою "бурячки");– м'ясні страви (шинку, домашню ковбасу, буженину);– молочні продукти (сир, молоко);– різноманітну зелень;– сіль.

Кожен продукт у кошику має своє сакральне значення. Паска втілює єдність та відчуття спільноти. Крашанки вважаються символами життя та відродження. Деякі яйця фарбують у червоний колір, що символізує кров Христа.

Зелень, така як кріп, петрушка, та зелена цибуля, представляє відродження природи. Сир символізує достаток, а хрін – духовну силу.

Є кілька важливих деталей: у чому слід випікати