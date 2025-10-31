Яблуко та гарбуз – чудовий дует, який в улюблених оладках смакує просто неперевершено. 24 Канал пропонує переконатися у цьому за рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати оладки з яблук та гарбуза?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 140 грамів борошна;
– 300 грамів сирого гарбуза;
– 1 яблуко;
– 2 яйця;
– 30 – 50 г цукру;
– пів чайної ложки розпушувача.

Приготування:

  1. Гарбуз і яблуко очистіть від шкірки та натріть на дрібній тертці.
  2. Гарбуз злегка відтисніть, щоб позбутися зайвої вологи, а яблуко залиште як є.
  3. Додайте яйця, перемішайте, потім всипте цукор і просіяне борошно з розпушувачем.
  4. Ще раз ретельно перемішайте до однорідності.
  5. Смажте оладки на середньому вогні, перевертаючи, щоб підрум’янилися з обох боків.
  6. Другу сторону готуйте під кришкою, щоб вони добре пропеклися всередині.

Що "осіннього" можна приготувати?

