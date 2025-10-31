Яблуко та гарбуз – чудовий дует, який в улюблених оладках смакує просто неперевершено. 24 Канал пропонує переконатися у цьому за рецептом порталу Cookpad.
Як приготувати оладки з яблук та гарбуза?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 140 грамів борошна;
– 300 грамів сирого гарбуза;
– 1 яблуко;
– 2 яйця;
– 30 – 50 г цукру;
– пів чайної ложки розпушувача.
Приготування:
- Гарбуз і яблуко очистіть від шкірки та натріть на дрібній тертці.
- Гарбуз злегка відтисніть, щоб позбутися зайвої вологи, а яблуко залиште як є.
- Додайте яйця, перемішайте, потім всипте цукор і просіяне борошно з розпушувачем.
- Ще раз ретельно перемішайте до однорідності.
- Смажте оладки на середньому вогні, перевертаючи, щоб підрум’янилися з обох боків.
- Другу сторону готуйте під кришкою, щоб вони добре пропеклися всередині.
А також зверніть увагу на рецепт пухких та ароматних оладок з TikTok alena_nerovnya.
Що "осіннього" можна приготувати?
Замаринуйте білі гриби – це ідеальна закуска на будь-якому столі.
А ще спробуйте котлети з грибів – вони смакують не гірше за мʼясні.