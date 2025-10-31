Яблуко та гарбуз – чудовий дует, який в улюблених оладках смакує просто неперевершено. 24 Канал пропонує переконатися у цьому за рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати оладки з яблук та гарбуза?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 140 грамів борошна;

– 300 грамів сирого гарбуза;

– 1 яблуко;

– 2 яйця;

– 30 – 50 г цукру;

– пів чайної ложки розпушувача.

Приготування:

Гарбуз і яблуко очистіть від шкірки та натріть на дрібній тертці. Гарбуз злегка відтисніть, щоб позбутися зайвої вологи, а яблуко залиште як є. Додайте яйця, перемішайте, потім всипте цукор і просіяне борошно з розпушувачем. Ще раз ретельно перемішайте до однорідності. Смажте оладки на середньому вогні, перевертаючи, щоб підрум’янилися з обох боків. Другу сторону готуйте під кришкою, щоб вони добре пропеклися всередині.

