Не лише гадання, а й частування: підбірка страв, які обов'язково треба приготувати на Андрія
29 листопада 2023, 14:05Читать новость на русском
Джерело:NV
За новим церковним календарем День апостола Андрія Первозванного святкуватимуть 30 листопада. Напередодні зазвичай проводять вечорниці, на яких не лише ворожать, а й частуються.
Основним звичаєм під час святкування дня Андрія є Андріївські вечорниці. З давніх-давен дівчата ворожили ввечері перед святом, щоб дізнатися ім'я свого майбутнього обранця.
Це смачно Гастрономічна подорож до Італії: 3 страви, які варто приготувати на вечерю
Пісний борщ – покроковий рецепт
- Час: 2 години
- Порцій: 6
– 2 літри води;
– 1 середній буряк;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 2 картоплі;
– 150 грамів капусти;
– столова ложка цукру;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 50 грамів чорносливу;
– 4 квашені томати;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 лаврові листки;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки олії;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Помитий буряк обгорніть у фольгу та запечіть в духовці протягом 1,5 години, після чого дайте охолонути, почистьте і натріть на грубій тертці. Моркву теж потріть на тертці, а цибулю дрібно поріжте.
- Розігрійте пательню з соняшниковою олією, обсмажте цибулю і моркву протягом 2 – 3 хвилин. Додайте тертий буряк і тушкуйте ще 2 хвилини. Також вкиньте на пательню томатну пасту, цукор і тушкуйте ще 2 хвилини.
- Картоплю почистьте і поріжте невеликими кубиками. У каструлю налийте воду, викладіть картоплю, лавровий лист і доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть ще 5 хвилин.
- Додайте тонко нашатковану капусту і варіть протягом 15 хвилин. Потім викладіть овочеву засмажку і порізаний невеликими шматочками чорнослив.
- Квашені томати почистьте від шкірки, розріжте на 2 частини та додайте в борщ. Варіть ще 5 – 7 хвилин, посоліть і поперчіть до смаку. В кінці приготування додайте подрібнений часник.
Смажені білі гриби: рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
– 500 грамів білих грибів;
– 1 середня цибулина;
– кілька горошин духмяного перцю;
– 1 лавровий лист;
– 1 чайна ложка солі;
– 80 грамів масла;
– 1 столова ложка олії;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– чверть стручка пекучого перцю;
– гілочка розмарину або чебрецю;
– невеликий пучок петрушки;
– 1,5 – 2 столові ложки винного або будь-якого іншого легкого оцту.
Приготування:
- На добре розігрітій пательні з маслом та олією обсмажте цибулю, нарізану кубиками, до золотистого кольору, не збавляючи вогонь. Це займе орієнтовно 3 – 4 хвилини.
- Додайте гриби та смажте ще 15 хвилин. Приблизно на середині приготування можна додати дрібно посічений часник і перець чилі.
- Насамкінець додайте трохи винного оцту, посічену зелень петрушки та гілочку чебрецю або розмарину. Посоліть на свій смак і зніміть з вогню.
Тушкована капуста з чорносливом
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 6
– 500 грамів капусти;
– 10 штук чорносливу;
– 30 грамів волоських горіхів;
– 100 мілілітрів води;
– 25 грамів масла;
– 1 – 2 столові ложки олії;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– сік половини лимона;
– дрібка кмину.
Приготування:
- Наріжте капусту й обсмажте її на суміші вершкового масла та соняшникової олії кілька хвилин, періодично помішуючи.
- Промийте чорнослив, просушіть паперовими рушниками та наріжте смужками. Додайте до капусти.
- Подрібніть горіхи, попередньо їх обсмаживши за бажанням.
- Розведіть у воді томатну пасту та додайте до капусти. Туди ж відправте спеції та сіль до смаку.
- Вичавіть сік половини лимона та тушкуйте ще 10 – 15 хвилин – час залежить від бажаної текстури. За 3 хвилини до кінця додайте горіхи.
Смачного!Сподобалась підбірка? Спробуйте ще приготувати різноманітні тарталетки з тунцем за 10 хвилин.