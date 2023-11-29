Не лише гадання, а й частування: підбірка страв, які обов'язково треба приготувати на Андрія

29 листопада 2023, 14:05
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Джерело:

NV

За новим церковним календарем День апостола Андрія Первозванного святкуватимуть 30 листопада. Напередодні зазвичай проводять вечорниці, на яких не лише ворожать, а й частуються.

Основним звичаєм під час святкування дня Андрія є Андріївські вечорниці. З давніх-давен дівчата ворожили ввечері перед святом, щоб дізнатися ім'я свого майбутнього обранця.

Це смачно Гастрономічна подорож до Італії: 3 страви, які варто приготувати на вечерю

Пісний борщ – покроковий рецепт

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 літри води;
– 1 середній буряк;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 2 картоплі;
– 150 грамів капусти;
– столова ложка цукру;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 50 грамів чорносливу;
– 4 квашені томати;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 лаврові листки;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки олії;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Помитий буряк обгорніть у фольгу та запечіть в духовці протягом 1,5 години, після чого дайте охолонути, почистьте і натріть на грубій тертці. Моркву теж потріть на тертці, а цибулю дрібно поріжте.
  2. Розігрійте пательню з соняшниковою олією, обсмажте цибулю і моркву протягом 2 – 3 хвилин. Додайте тертий буряк і тушкуйте ще 2 хвилини. Також вкиньте на пательню томатну пасту, цукор і тушкуйте ще 2 хвилини.
  3. Картоплю почистьте і поріжте невеликими кубиками. У каструлю налийте воду, викладіть картоплю, лавровий лист і доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть ще 5 хвилин.
  4. Додайте тонко нашатковану капусту і варіть протягом 15 хвилин. Потім викладіть овочеву засмажку і порізаний невеликими шматочками чорнослив.
  5. Квашені томати почистьте від шкірки, розріжте на 2 частини та додайте в борщ. Варіть ще 5 – 7 хвилин, посоліть і поперчіть до смаку. В кінці приготування додайте подрібнений часник.

Смажені білі гриби: рецепт

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів білих грибів;
– 1 середня цибулина;
– кілька горошин духмяного перцю;
– 1 лавровий лист;
– 1 чайна ложка солі;
– 80 грамів масла;
– 1 столова ложка олії;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– чверть стручка пекучого перцю;
– гілочка розмарину або чебрецю;
– невеликий пучок петрушки;
– 1,5 – 2 столові ложки винного або будь-якого іншого легкого оцту.

Приготування:

  1. На добре розігрітій пательні з маслом та олією обсмажте цибулю, нарізану кубиками, до золотистого кольору, не збавляючи вогонь. Це займе орієнтовно 3 – 4 хвилини.
  2. Додайте гриби та смажте ще 15 хвилин. Приблизно на середині приготування можна додати дрібно посічений часник і перець чилі.
  3. Насамкінець додайте трохи винного оцту, посічену зелень петрушки та гілочку чебрецю або розмарину. Посоліть на свій смак і зніміть з вогню.

Тушкована капуста з чорносливом

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів капусти;
– 10 штук чорносливу;
– 30 грамів волоських горіхів;
– 100 мілілітрів води;
– 25 грамів масла;
– 1 – 2 столові ложки олії;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– сік половини лимона;
– дрібка кмину.

Приготування:

  1. Наріжте капусту й обсмажте її на суміші вершкового масла та соняшникової олії кілька хвилин, періодично помішуючи.
  2. Промийте чорнослив, просушіть паперовими рушниками та наріжте смужками. Додайте до капусти.
  3. Подрібніть горіхи, попередньо їх обсмаживши за бажанням.
  4. Розведіть у воді томатну пасту та додайте до капусти. Туди ж відправте спеції та сіль до смаку.
  5. Вичавіть сік половини лимона та тушкуйте ще 10 – 15 хвилин – час залежить від бажаної текстури. За 3 хвилини до кінця додайте горіхи.

Смачного!

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Автор: Ольга Котів