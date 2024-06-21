Ваші рідні будуть в захваті: як приготувати ідеальне гуакамоле
21 червня 2024, 13:49Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Авокадо вже міцно увійшло у раціон українців. Воно є основним інгредієнтом для дуже смачної намазки – гуакамоле.
Запорука ідеальної страви – правильно обрати авокадо. Воно має бути м'яким, але не перестиглим.
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Гуакамоле
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
– 1 стигле середнє авокадо;
– 1 цибулинка;
– 1 зубчик часнику;
– 3 – 4 помідори чері;
– 1 – 2 чайні ложки лимонного соку;
– сіль, перець, паприка до смаку.
Дивіться відео, як готувати гуакамоле:
Приготування:
- Почистьте авокадо. М'якоть покладіть у миску разом із лимонним соком.
- Дрібно натріть часник.
- Цибулю та помідори поріжте.
- Перемніть авокадо виделкою.
- Додайте помідори, цибулю, часник і добре перемішайте.
- Додайте спеції та знову перемішайте.