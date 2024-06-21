Ваші рідні будуть в захваті: як приготувати ідеальне гуакамоле

21 червня 2024, 13:49
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Джерело:

yuliia.senych

Авокадо вже міцно увійшло у раціон українців. Воно є основним інгредієнтом для дуже смачної намазки – гуакамоле.

Запорука ідеальної страви – правильно обрати авокадо. Воно має бути м'яким, але не перестиглим.

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Гуакамоле

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 стигле середнє авокадо;
– 1 цибулинка;
– 1 зубчик часнику;
– 3 – 4 помідори чері;
– 1 – 2 чайні ложки лимонного соку;
– сіль, перець, паприка до смаку.

Дивіться відео, як готувати гуакамоле:

Приготування:

  1. Почистьте авокадо. М'якоть покладіть у миску разом із лимонним соком.
  2. Дрібно натріть часник.
  3. Цибулю та помідори поріжте.
  4. Перемніть авокадо виделкою.
  5. Додайте помідори, цибулю, часник і добре перемішайте.
  6. Додайте спеції та знову перемішайте.
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Автор: Ольга Котів