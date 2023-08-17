Ця страва стане фаворитом сезону: як приготувати пасту з баклажанів

17 серпня 2023, 21:21
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Джерело:

fajne gotowanie

Баклажанна намазка – відмінна пропозиція для смачної пасти для бутербродів. Також вона стане прекрасним доповненням до овочевих і м'ясних запіканок.

Баклажани є частим гостем на українській кухні, коли всі відомі страви вже приготовані, слід обрати нову. Приготуйте апетитну намазку, поки триває сезон баклажанів.

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Паста з баклажанів

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Як це смачно / Ілюстративне фото Good in the simple

Інгредієнти:
– 300 грамів баклажанів;
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– 50 грамів тахіні (кунжутна паста);
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка петрушки;
– спеції: сіль, перець, сушений часник до смаку.

Приготування:

  • Проколіть баклажани виделкою і запечіть в духовці до готовності.
  • Коли вони охолонуть, зніміть з них шкірку.
  • Помістіть м’якоть у кухонний комбайн, додайте часник, сіль, перець і тахіні та подрібніть до отримання однорідної маси.
  • За бажанням подрібніть петрушку і додайте її разом з лимонним соком в пасту і перемішайте.
  • Готову пасту подавайте з хлібом.

Урізноманітніть своє меню і приготуйте смачну овочеву запіканку.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська