Ця страва стане фаворитом сезону: як приготувати пасту з баклажанів
17 серпня 2023, 21:21Читать новость на русском
Джерело:fajne gotowanie
Баклажанна намазка – відмінна пропозиція для смачної пасти для бутербродів. Також вона стане прекрасним доповненням до овочевих і м'ясних запіканок.
Баклажани є частим гостем на українській кухні, коли всі відомі страви вже приготовані, слід обрати нову. Приготуйте апетитну намазку, поки триває сезон баклажанів.
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Паста з баклажанів
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Як це смачно / Ілюстративне фото Good in the simpleІнгредієнти:
– 300 грамів баклажанів;
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– 50 грамів тахіні (кунжутна паста);
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка петрушки;
– спеції: сіль, перець, сушений часник до смаку.
Приготування:
- Проколіть баклажани виделкою і запечіть в духовці до готовності.
- Коли вони охолонуть, зніміть з них шкірку.
- Помістіть м’якоть у кухонний комбайн, додайте часник, сіль, перець і тахіні та подрібніть до отримання однорідної маси.
- За бажанням подрібніть петрушку і додайте її разом з лимонним соком в пасту і перемішайте.
- Готову пасту подавайте з хлібом.
Урізноманітніть своє меню і приготуйте смачну овочеву запіканку.