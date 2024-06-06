Не варто викидати часникові стрілки: рецепт на швидку руку
6 червня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:smachno.ua
На молодому часнику часто формуються так звані стрілки. Їх необхідно видаляти для підвищення урожайності. Проте не варто їх викидати, адже з них можна приготувати чудову закуску.
Зі стрілок часнику можна зробити смачні аперитиви. Такі страви ідеально підходять для самостійного споживання або як доповнення до хрустких тостів.
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Паста з часникових стрілок
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
– 500 грамів часникових стрілок;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– сік половини лимона;
– кріп до смаку;
– чорний перець до смаку.
Приготування:
- У чашу блендера помістіть зелень, оливкову олію та промиті часникові стрілки. Все ретельно перемішайте.
- Додайте сіль, лимонний сік та перець до смаку і знову все перемішайте.
- Подавайте на грінках чи підсмаженому багеті.