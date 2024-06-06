Не варто викидати часникові стрілки: рецепт на швидку руку

6 червня 2024, 23:55
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Джерело:

smachno.ua

На молодому часнику часто формуються так звані стрілки. Їх необхідно видаляти для підвищення урожайності. Проте не варто їх викидати, адже з них можна приготувати чудову закуску.

Зі стрілок часнику можна зробити смачні аперитиви. Такі страви ідеально підходять для самостійного споживання або як доповнення до хрустких тостів.

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Паста з часникових стрілок

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів часникових стрілок;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– сік половини лимона;
– кріп до смаку;
– чорний перець до смаку.

Приготування:

  1. У чашу блендера помістіть зелень, оливкову олію та промиті часникові стрілки. Все ретельно перемішайте.
  2. Додайте сіль, лимонний сік та перець до смаку і знову все перемішайте.
  3. Подавайте на грінках чи підсмаженому багеті.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська