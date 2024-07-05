До м'яса чи салатів: як замаринувати часник на зиму

5 липня 2024, 19:35
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Джерело:

Pysznosci

Часник – надзвичайно популярний овоч, який можна використовувати, як доповнення до багатьох популярних страв. Він надає їжі неповторного смаку і аромату.

Маринований часник – чудова добавка до шашлику, супів, бутербродів і соусів. Його приготування надзвичайно просте, і ви зможете використовувати його, коли захочете.

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Маринований часник на зиму

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– парасольки кропу до смаку;
– 10 головок молодого польського часнику;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– хрін до смаку;
– 3 – 4 столові ложки солі;
– морква до смаку.

Приготування:

  1. Приготуйте розсіл – 1,5 столової ложки солі на літр холодної води.
  2. Покладіть в банку очищений часник, додайте кріп, скибочки хрону, моркву і гірчицю.
  3. Залийте розсолом і накрийте банку марлею.
  4. Поставте банку на кухню на тиждень або два.
  5. Через тиждень перевірте стан маринування – якщо все гаразд, перекладіть часник в менші банки.
  6. Якщо ні, дайте йому ще кілька днів.
  7. Воду для маринування розбавте холодною водою, щоб вистачило залити банки з часником.
  8. Закип'ятіть розсіл і залийте ним часник.
  9. Закрийте банки та поставте в прохолодне місце.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська