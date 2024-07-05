До м'яса чи салатів: як замаринувати часник на зиму

Часник – надзвичайно популярний овоч, який можна використовувати, як доповнення до багатьох популярних страв. Він надає їжі неповторного смаку і аромату.

Маринований часник – чудова добавка до шашлику, супів, бутербродів і соусів. Його приготування надзвичайно просте, і ви зможете використовувати його, коли захочете.

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Маринований часник на зиму

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

– парасольки кропу до смаку;– 10 головок молодого польського часнику;– 1 чайна ложка гірчиці;– хрін до смаку;– 3 – 4 столові ложки солі;– морква до смаку.

Приготування:

Приготуйте розсіл – 1,5 столової ложки солі на літр холодної води. Покладіть в банку очищений часник, додайте кріп, скибочки хрону, моркву і гірчицю. Залийте розсолом і накрийте банку марлею. Поставте банку на кухню на тиждень або два. Через тиждень перевірте стан маринування – якщо все гаразд, перекладіть часник в менші банки. Якщо ні, дайте йому ще кілька днів. Воду для маринування розбавте холодною водою, щоб вистачило залити банки з часником. Закип'ятіть розсіл і залийте ним часник. Закрийте банки та поставте в прохолодне місце.

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