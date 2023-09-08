В начинку вареників чи до м'яса: готуємо тушковану капусту, як у мами

Як часто ви готуєте тушковану капусту? Мабуть, не щодня. У нас є цікавий та надзвичайно смачний рецепт з червоноголової капусти, який точно сподобається кожному.

Червоноголова капуста дуже красива, соковита та вітамінна. Її можна просто порізати до свіжого салату, або тушкувати та додавати як начинку до страв. Популярною стравою також є тушкована капуста з м'ясом – пальчики оближете.

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Ми пропонуємо спробувати приготувати тушковану червонокачанну капусту з родзинками чи в'яленою журавлиною на обід, чи вечерю. За бажанням, цю страву можна використати як начинку до вареників.

Рецепт тушкованої капусти з родзинками

Час: 30 хвилин

– червоноголова капуста;– велика ріпчаста цибулина;– винний чи яблучний оцет;– олія;– сіль;– чорний мелений перець;– родзинки чи журавлина;– мелений коріандр.

Приготування:

Тонко січемо капусту гострим ножем або на спеціальній тертці. Нарізаємо кубиками очищену ріпчасту цибулю.

Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо цибулю до прозорості. Додаємо капусту та перемішуємо.

️Додаємо сіль, духмяний перець та оцет. Накриваємо сковорідку кришкою та тушкуємо страву на повільному вогні. Тушкуємо до потрібної м'якості.

Наприкінці додаємо родзинки або в'ялену журавлину. За кілька хвилин до закінчення приготування посипаємо меленим коріандром.

Вимикаємо вогонь та залишаємо тушковану капусту настоятися під кришкою ще 10 хвилин.

Смачного!

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