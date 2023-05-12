Таке світле свято: 3 прості та небанальні сніданки, яким точно зрадіє мама

День матері – це особливе свято, яке відзначається по всьому світу. Потішити найріднішу людину можна не лише гарним подарунком, а й смачним сніданком.

Сучасне святкування Дня матері бере свій початок у Сполучених Штатах на початку XX століття. У багатьох країнах, включаючи Україну та більшість країн Європи, День матері відзначають у другу неділю травня.

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Дата може відрізнятися в інших країнах, але мета залишається незмінною: висловити вдячність і любов. 24 Канал підібрав цікаві та прості сніданки, яким точно зрадіє матуся.

Рецепт тостів з авокадо та яйцями

Час: 15 хвилин

Порцій: 3

Все для мами / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 3 скибочки цілозернового хліба;

– 1 стигле авокадо;

– 3 яйця;

– сіль і перець до смаку;

– додаткова начинка: помідори черрі, сир фета або мікрозелень.

Приготування:

Скибочки хліба підсушіть у тостері або сухій пательні до золотистої скоринки.

Підсмажте яйця.

Розімніть стиглі авокадо і рівномірно викладіть їх на підсмажений хліб.

Посипте сіллю і перцем.

Акуратно покладіть яйце на кожен тост з авокадо.

Додайте додаткові начинки для додаткового смаку та презентації.

Подавайте гарячими.

Рецепт фруктового парфе

Час: 10 хвилин

Порцій: 3

Чудова подача / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 400 мілілітрів грецького йогурту;

– свіжі ягоди (полуниця, чорниця, малина) до смаку;

– 200 грамів граноли;

– мед або кленовий сироп (до смаку).

Приготування:

У склянку миску або піалу викладіть грецький йогурт.

Змішайте гранолу та ягоди та додайте до йогурту.

Зверху полийте медом або кленовим сиропом для додаткової солодкості.

Повторіть шари.

Завершіть композицію ягодами та краплею меду.

Рецепт млинцевих шашликів

Час: 20 хвилин

Порцій: 3

Так просто та апетитно / Фото The Worktop

Інгредієнти:

– 1 упаковка суміші для млинців;

– 200 грамів свіжих фруктів (наприклад, полуниця, банани, шматочки ананаса);

– дерев'яні шпажки;

– кленовий сироп або фруктовий джем до смаку.

Приготування: