Що дешево приготувати на День народження: літнє меню

16 липня 2023, 13:01
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Джерело:

prakty kulinarni

День народження – особливе свято, яке так хочеться весело провести. Спробуйте приготувати це літнє меню, яке точно підійде під ваш бюджет.

Що робити коли наближається День народження, а фінанси обмежені, невже потрібно скасовувати свято? Рішення є! Скористайтеся літнім меню, яке не потребувати великих витрат. 

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Домашній холодний чай

  • Час: 30 хвилин 
  • Порцій: 4

Втамує спрагу / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:
– 3 – 4 пакетики чорного чаю;
– 1,5 літра негазованої води;
– сік, вичавлений з 2 лимонів;
– 1 нарізаний лимон;
– 3 нарізані нектарини;
– жменя кубиків льоду;
– кілька гілочок м'яти.

Приготування:

  • Приготуйте міцну чайну заварку. Помістіть 3 – 4 пакетики чаю у велику чашку або каструлю і залийте окропом (приблизно 400 мілілітрів).
  • Накрийте кришкою, дайте охолонути, вийміть пакетики.
  • Вимийте фрукти. Нектарини наріжте шматочками, лимон — скибочками.
  • Перелийте охолоджений чай у велику банку, додайте нектарини, часточки лимона та його сік, м'яту і лід.
  • Влийте воду.
  • Охолоджуйте у холодильнику не менш як годину.

Салат з редискою і огірком

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Хрусткий та смачний / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:
– 2 пучки салату;
– 1 пучок редиски;
– 5 огірків;
– пів пучка кропу;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 1 чайна ложка цукру;
– чорний перець до смаку;
– сіль до смаку;
– 3 столові ложки оливкової олії.

Приготування:

  • Салат порвіть руками або подрібніть ножем та викладіть у миску.
  • Огірок очистіть та наріжте кубиками.
  • Промиту редиску наріжте кружальцями.
  • Складіть всі овочі в миску. Киньте посічений кріп, приправте перцем та сіллю.
  • Додати цукор і лимонний сік та змішайте.
  • Зверху полийте оливковою олією.

Курячі гомілки запечені з овочами

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4

Неймовірно смачно / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:
– 4 курячі стегна;
– 800 грамів картоплі (малої);
– 1 жовтий перець;
– 1 червоний перець;
– 300 грамів помідорів;
– 1 головка часнику + 1 зубчик;
– кілька гілочок петрушки;
– 1 перець чилі;
– 4 столові ложки оливкової олії;
– 1,5 столових ложок чебрецю;
гірчичний маринад:
– 3 чайні ложки лагідної гірчиці;
– 1 чайна ложка орегано;
– 1 чайна ложка куркуми;
– 2 чайні лодки солодкої паприки;
– 1 чайні ложки солі;
– 2 столові ложки оливкової олії.

Приготування:

  • Вимийте овочі.
  • У перців очистіть насіння та наріжте широкими смужками.
  • Більші картоплини розріжте навпіл. Розріжте головку часнику навпіл.
  • Приготуйте маринад для курки: покладіть в миску гірчицю, додайте оливкову олію, орегано, паприку, сіль і куркуму.
  • Змішайте маринад та натріть ним курку.
  • Маринуйте мінімум 30 хвилин.
  • Подрібнену петрушку з'єднайте з дрібно нарізаним гострим перцем і видавленим через прес зубчиком часнику. Додайте 3 столові ложки оливкової олії, перемішайте.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів.
  • Викладіть картоплю, перець на велике деко та збризніть сумішшю з петрушки та оливкової олії.
  • Додайте курячі стегна.
  • Зверху викладіть помідори.
  • Посипте чебрецем.
  • Випікайте приблизно 1 годину. 
  • Останні 5 – 7 хвилин запікання варто підвищити температуру до 210 градусів і включити функцію "гриль", щоб куряча шкірка гарненько підрум’янилася. Однак будьте обережні, щоб страва не підгоріла.
А на десерт приготуйте швидкий та смачний літній торт без випічки.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська