Що дешево приготувати на День народження: літнє меню
16 липня 2023, 13:01Читать новость на русском
Джерело:prakty kulinarni
День народження – особливе свято, яке так хочеться весело провести. Спробуйте приготувати це літнє меню, яке точно підійде під ваш бюджет.
Що робити коли наближається День народження, а фінанси обмежені, невже потрібно скасовувати свято? Рішення є! Скористайтеся літнім меню, яке не потребувати великих витрат.
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Домашній холодний чай
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 3 – 4 пакетики чорного чаю;
– 1,5 літра негазованої води;
– сік, вичавлений з 2 лимонів;
– 1 нарізаний лимон;
– 3 нарізані нектарини;
– жменя кубиків льоду;
– кілька гілочок м'яти.
Приготування:
- Приготуйте міцну чайну заварку. Помістіть 3 – 4 пакетики чаю у велику чашку або каструлю і залийте окропом (приблизно 400 мілілітрів).
- Накрийте кришкою, дайте охолонути, вийміть пакетики.
- Вимийте фрукти. Нектарини наріжте шматочками, лимон — скибочками.
- Перелийте охолоджений чай у велику банку, додайте нектарини, часточки лимона та його сік, м'яту і лід.
- Влийте воду.
- Охолоджуйте у холодильнику не менш як годину.
Салат з редискою і огірком
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 2 пучки салату;
– 1 пучок редиски;
– 5 огірків;
– пів пучка кропу;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 1 чайна ложка цукру;
– чорний перець до смаку;
– сіль до смаку;
– 3 столові ложки оливкової олії.
Приготування:
- Салат порвіть руками або подрібніть ножем та викладіть у миску.
- Огірок очистіть та наріжте кубиками.
- Промиту редиску наріжте кружальцями.
- Складіть всі овочі в миску. Киньте посічений кріп, приправте перцем та сіллю.
- Додати цукор і лимонний сік та змішайте.
- Зверху полийте оливковою олією.
Курячі гомілки запечені з овочами
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
– 4 курячі стегна;
– 800 грамів картоплі (малої);
– 1 жовтий перець;
– 1 червоний перець;
– 300 грамів помідорів;
– 1 головка часнику + 1 зубчик;
– кілька гілочок петрушки;
– 1 перець чилі;
– 4 столові ложки оливкової олії;
– 1,5 столових ложок чебрецю;
гірчичний маринад:
– 3 чайні ложки лагідної гірчиці;
– 1 чайна ложка орегано;
– 1 чайна ложка куркуми;
– 2 чайні лодки солодкої паприки;
– 1 чайні ложки солі;
– 2 столові ложки оливкової олії.
Приготування:
- Вимийте овочі.
- У перців очистіть насіння та наріжте широкими смужками.
- Більші картоплини розріжте навпіл. Розріжте головку часнику навпіл.
- Приготуйте маринад для курки: покладіть в миску гірчицю, додайте оливкову олію, орегано, паприку, сіль і куркуму.
- Змішайте маринад та натріть ним курку.
- Маринуйте мінімум 30 хвилин.
- Подрібнену петрушку з'єднайте з дрібно нарізаним гострим перцем і видавленим через прес зубчиком часнику. Додайте 3 столові ложки оливкової олії, перемішайте.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Викладіть картоплю, перець на велике деко та збризніть сумішшю з петрушки та оливкової олії.
- Додайте курячі стегна.
- Зверху викладіть помідори.
- Посипте чебрецем.
- Випікайте приблизно 1 годину.
- Останні 5 – 7 хвилин запікання варто підвищити температуру до 210 градусів і включити функцію "гриль", щоб куряча шкірка гарненько підрум’янилася. Однак будьте обережні, щоб страва не підгоріла.