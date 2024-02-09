Після цього десерту у вас закохається кожен: рецепт шоколадного фондана на День Валентина

Фондан – класичний французький десерт, який ідеально підійде до Дня закоханих. Домашній фондан, приготований з любов'ю, здатен розтопити будь-яке серце.

Попри свою вишуканість, цей десерт не є дуже складним у приготуванні. А з цим рецептом він точно вдасться.

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Рецепт шоколадного фондана

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

– 110 грамів білого шоколаду;– 110 грамів масла;– 120 грамів цукру;– 2 яйця;– 1 жовток;– 1 столова ложка какао;– 6 столових ложок борошна;– червоний харчовий барвник;– цукрова пудра для декору.

Приготування:

На водяній бані розтопіть масло з білим шоколадом. Зніміть з вогню, додайте цукор і гарно перемішайте. Яйце і жовток збийте міксером протягом 2 хвилин. Влийте їх до шоколадної маси. Додайте барвник. Борошно ретельно змішайте з какао-порошком і всипте в рідку масу. Форми для випікання змастіть маслом. Вилийте тісто в форми й запікайте при температурі 230 градусів протягом 10 хвилин. Дістаньте фондани з духовки й дайте охолонути 3 хвилини. Перед подачею посипте цукровою пудрою.