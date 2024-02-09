Після цього десерту у вас закохається кожен: рецепт шоколадного фондана на День Валентина

9 лютого 2024, 21:55
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Джерело:

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Фондан – класичний французький десерт, який ідеально підійде до Дня закоханих. Домашній фондан, приготований з любов'ю, здатен розтопити будь-яке серце.

Попри свою вишуканість, цей десерт не є дуже складним у приготуванні. А з цим рецептом він точно вдасться.

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Рецепт шоколадного фондана

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 110 грамів білого шоколаду;
– 110 грамів масла;
– 120 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 1 жовток;
– 1 столова ложка какао;
– 6 столових ложок борошна;
– червоний харчовий барвник;
– цукрова пудра для декору.

Приготування:

  1. На водяній бані розтопіть масло з білим шоколадом. Зніміть з вогню, додайте цукор і гарно перемішайте.
  2. Яйце і жовток збийте міксером протягом 2 хвилин. Влийте їх до шоколадної маси. Додайте барвник.
  3. Борошно ретельно змішайте з какао-порошком і всипте в рідку масу.
  4. Форми для випікання змастіть маслом. Вилийте тісто в форми й запікайте при температурі 230 градусів протягом 10 хвилин.
  5. Дістаньте фондани з духовки й дайте охолонути 3 хвилини. Перед подачею посипте цукровою пудрою.

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Автор: Ольга Котів