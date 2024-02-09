Після цього десерту у вас закохається кожен: рецепт шоколадного фондана на День Валентина
9 лютого 2024, 21:55Читать новость на русском
Джерело:olga_riabenko_
Фондан – класичний французький десерт, який ідеально підійде до Дня закоханих. Домашній фондан, приготований з любов'ю, здатен розтопити будь-яке серце.
Попри свою вишуканість, цей десерт не є дуже складним у приготуванні. А з цим рецептом він точно вдасться.
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Рецепт шоколадного фондана
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 110 грамів білого шоколаду;
– 110 грамів масла;
– 120 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 1 жовток;
– 1 столова ложка какао;
– 6 столових ложок борошна;
– червоний харчовий барвник;
– цукрова пудра для декору.
Приготування:
- На водяній бані розтопіть масло з білим шоколадом. Зніміть з вогню, додайте цукор і гарно перемішайте.
- Яйце і жовток збийте міксером протягом 2 хвилин. Влийте їх до шоколадної маси. Додайте барвник.
- Борошно ретельно змішайте з какао-порошком і всипте в рідку масу.
- Форми для випікання змастіть маслом. Вилийте тісто в форми й запікайте при температурі 230 градусів протягом 10 хвилин.
- Дістаньте фондани з духовки й дайте охолонути 3 хвилини. Перед подачею посипте цукровою пудрою.