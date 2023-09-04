Чому дитині важливо давати перекус в школу: простий рецепт, яким захоче скористатися кожна мама

Шкільні роки – це час інтенсивного росту, навчання та активного життя для кожної дитини. Щоб мати силу, концентрацію та енергію, дітям потрібно належне поживне харчування.

Дитині важливо давати перекус в школу не лише з погляду здорового харчування, але і з інших важливих причин. Він дає дітям додаткову енергію, необхідну для активностей на уроках, фізкультурі, та іграх на шкільному подвір'ї.

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Доступ до перекусів допомагає уникнути голоду, що може відвертати увагу дітей від навчання. Потреба у їжі може впливати на зосередженість та навчання.

Перекуси також можуть бути часом для спілкування з однокласниками та вчителями. Вони допомагають встановлювати соціальні зв'язки та відчувати себе більш комфортно в шкільному середовищі.

Рецепт мафінів для школяра

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Такі апетитні / Фото uwielbiam

– 1 стакан чорниці;– 1,5 склянки пшеничного борошна;– 2 чайні ложки розпушувача;– щіпка морської солі;– 2/3 склянки цукру;– третина склянки розтопленого вершкового масла;– пів склянки молока;– 1 велике яйце;– ваніль до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Чорницю промийте й обсушіть.

У миску додайте борошно, розпушувач і сіль. Відкладіть 1 столову ложку цукру, щоб посипати мафіни, а решту додайте в миску з борошном і все перемішайте.

В іншу миску вилийте розтоплене масло, додайте молоко, яйце і ваніль.

Перемішайте віночком або виделкою.

Вилийте в миску з сухими інгредієнтами та обережно перемішайте ложкою.

В середині перемішування додайте чорницю і перемішайте до кінця, тобто поки не зникне сипуче борошно.

Наповніть формочки для кексів тістом і посипте ложкою цукру. Поставте в духовку приблизно на 20 хвилин (перевірте готовність деревяною паличкою).

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