Як спекти сінабони від Ектора Хіменеса-Браво: десерт, від якого пальчики оближеш
25 січня 2024, 20:12Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Якщо не знаєте, що приготувати на десерт, Ектор Хіменес-Браво пропонує рецепт особливих булочок. Сінабони – це здоба, від якої ніхто не зможе відмовитися.
Сінабони є популярним десертом, який часто подається у кав'ярнях та кафе. Солодкі булочки відомі своєю надзвичайно м'якою і соковитою консистенцією. Це ідеальне поєднання тіста з корицею та густого крем-сиру.
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Сінабони від Ектора Хіменеса-Браво
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Ідеальна опція до чаю / Фото unsplashІнгредієнти:
для тіста:
– 250 мілілітрів молока;
– 2 яйця кімнатної температури;
– 75 грамів вершкового масла:
– 600 грамів борошна;
– 100 грамів цукру;
– пів чайної ложки солі;
– 7 грамів сухих дріжджів;
для начинки:
– 200 грамів коричневого цукру;
– 3 столові ложки кориці;
– 75 грамів масла;
для глазурі:
– 110 грамів крем-сиру;
– 55 грамів масла;
– 180 грамів цукрової пудри;
– пів чайної ложки ванільного екстракту;
– щіпка солі.
Приготування:
- Підігрійте молоко, але не доводьте його до кипіння.
- Всипте дріжджі, але не перемішуйте.
- У великій мисці з’єднайте решту інгредієнтів для тіста та молоко.
- Вимішуйте тісто 10 хвилин.
- Збризніть тісто олією та залишіть у теплому місці мінімум на 30 хвилин.
- Змішайте коричневий цукор та корицю.
- Викладіть тісто на дошку та розкачайте його розміром 45 на 55 сантиметрів.
- Змастіть його масло, а зверху притрусіть сумішшю кориці та коричневого цукру.
- Скрутіть рулет, а потім наріжте його на 12 булочок.
- Деко змастіть маслом.
- Викладіть на нього булочки і залиште у теплому місці на 45 хвилин.
- Випікайте сінабони у розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин.
- Для приготування глазурі змішайте крем-сир, масло та цукрову пудру, ваніль та сіль до однорідної, повітряної маси.
- Дайте сінабонам охолонути і змастіть їх цією масою.