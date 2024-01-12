Як у бабусі на базарі: простий рецепт пиріжків без молока, яєць і вершкового масла
12 січня 2024, 23:11Читать новость на русском
Джерело:Господинька
Смачні та ситні смажені пиріжки – один із найтепліших спогадів дитинства. Є чудовий рецепт їх приготування, який не вимагає великих затрат.
Запашна випічка – саме те, що потрібно взимку до ранкової кави чи перекусу на роботу. Ці пиріжки коштують копійки, а їх смак дозволить поринути у найщасливіші спогади дитинства.
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Рецепт пиріжків
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
– 150 грамів картоплі;
– 300 грамів відвару картоплі;
– 500 грамів борошна;
– 1 чайна ложка дріжджів;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– 3 – 4 столові ложки олії;
для начинки:
– 200 грамів м'яса;
– 200 грамів рису;
– 3 цибулини;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Очистіть картоплю та відваріть.
- З готовою картоплі приготуйте пюре.
- Влийте відвар картоплі до пюре та перемішайте.
- До картоплі додайте сіль, цукор та дріжджі.
- Поступово додавайте муку та замісіть еластичне і трохи липке тісто.
- Влийте олію та ще трохи вимісіть тісто.
- Додаємо олію, ще кілька хвилин вимішуємо. На цьому етапі тісто вже не має липнути до рук.
- Залишіть тісто відпочивати в теплі мінімум на 1 годину.
- Очищену цибулю наріжте на кубики та обсмажте на пательні.
- Готове відварене м’ясо подрібніть у м’ясорубці.
- Зваріть рис згідно з інструкцією на упаковці.
- До цибулі викладіть рис, м’ясо та спеції до цибулі та обсмажте кілька хвилин.
- Тісто розділіть на 12 рівних колобків та наповніть начинкою, сформуйте пиріжки.
- Обсмажте їх з обох боків на добре розігрітій сковорідці з олією.
- Після обсмаження викладіть пиріжки на паперові рушники, щоб прибрати олію.
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