Це окремий вид задоволення: готуємо дивовижний лимонно-чорничний пиріг

12 серпня 2024, 23:55
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська

Джерело:

ВВС Food

Цей десерт підкорює усіх з першого ж шматочка. Кращого до чаювання просто не знайти!

Комбінація кислості лимона та солодкості чорниці – це те, що ви просто мусите спробувати. Якщо ж до вас прийшли гості, то будьте готові ділитися рецептом. 

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Рецепт лимонно-чорничного пирога 

Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 8

Інгредієнти: 

– 200 грамів м'якого вершкового масла;
– 175 грамів цукрової пудри;
– сік 3 лимонів та цедра 2 лимонів;
– 3 яйця;
– 200 грамів борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 50 грамів меленого мигдалю;
– дрібка солі;
– 2 столові ложки молока;
– 150 грамів свіжої чорниці;
– 4 столові ложки цукру. 

Приготування: 

  1. Духовку розігріваємо до 180 градусів. Форму застеляємо пергаментом та змащуємо маслом. 
  2. Збиваємо масло з цукром до пишної маси. Додаємо цедру лимона.
  3. Збиваємо яйця та поступово додаємо в масу. 
  4. В миску просіюємо борошно і розпушувач. Додаємо мелений мигдаль, сіль, молоко і сік 1 лимона. Знову перемішуємо на повільній швидкості до отримання однорідної маси.
  5. Третину суміші ложкою викладаємо у форму, розрівнюємо та посипаємо третиною чорниці. Повторюємо так ще два рази. 
  6. Випікаємо приблизно 1 годину, після приготування даємо 10 хвилин на охолодження. 
  7. Лимонний сік, який залишився, змішуємо з цукром та збризкуємо пиріг.

Смачного!

Це справжній хіт: салат з огірків за лічені хвилини. 