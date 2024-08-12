Це окремий вид задоволення: готуємо дивовижний лимонно-чорничний пиріг

Цей десерт підкорює усіх з першого ж шматочка. Кращого до чаювання просто не знайти!

Комбінація кислості лимона та солодкості чорниці – це те, що ви просто мусите спробувати. Якщо ж до вас прийшли гості, то будьте готові ділитися рецептом.

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Рецепт лимонно-чорничного пирога

Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 8

Інгредієнти:

– 200 грамів м'якого вершкового масла;

– 175 грамів цукрової пудри;

– сік 3 лимонів та цедра 2 лимонів;

– 3 яйця;

– 200 грамів борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 50 грамів меленого мигдалю;

– дрібка солі;

– 2 столові ложки молока;

– 150 грамів свіжої чорниці;

– 4 столові ложки цукру.

Приготування:

Духовку розігріваємо до 180 градусів. Форму застеляємо пергаментом та змащуємо маслом. Збиваємо масло з цукром до пишної маси. Додаємо цедру лимона. Збиваємо яйця та поступово додаємо в масу. В миску просіюємо борошно і розпушувач. Додаємо мелений мигдаль, сіль, молоко і сік 1 лимона. Знову перемішуємо на повільній швидкості до отримання однорідної маси. Третину суміші ложкою викладаємо у форму, розрівнюємо та посипаємо третиною чорниці. Повторюємо так ще два рази. Випікаємо приблизно 1 годину, після приготування даємо 10 хвилин на охолодження. Лимонний сік, який залишився, змішуємо з цукром та збризкуємо пиріг.

Смачного!