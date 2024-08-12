Це окремий вид задоволення: готуємо дивовижний лимонно-чорничний пиріг
12 серпня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Цей десерт підкорює усіх з першого ж шматочка. Кращого до чаювання просто не знайти!
Комбінація кислості лимона та солодкості чорниці – це те, що ви просто мусите спробувати. Якщо ж до вас прийшли гості, то будьте готові ділитися рецептом.
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Рецепт лимонно-чорничного пирога
Час: 1 година 20 хвилин
Порцій: 8
Інгредієнти:
– 200 грамів м'якого вершкового масла;
– 175 грамів цукрової пудри;
– сік 3 лимонів та цедра 2 лимонів;
– 3 яйця;
– 200 грамів борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 50 грамів меленого мигдалю;
– дрібка солі;
– 2 столові ложки молока;
– 150 грамів свіжої чорниці;
– 4 столові ложки цукру.
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 180 градусів. Форму застеляємо пергаментом та змащуємо маслом.
- Збиваємо масло з цукром до пишної маси. Додаємо цедру лимона.
- Збиваємо яйця та поступово додаємо в масу.
- В миску просіюємо борошно і розпушувач. Додаємо мелений мигдаль, сіль, молоко і сік 1 лимона. Знову перемішуємо на повільній швидкості до отримання однорідної маси.
- Третину суміші ложкою викладаємо у форму, розрівнюємо та посипаємо третиною чорниці. Повторюємо так ще два рази.
- Випікаємо приблизно 1 годину, після приготування даємо 10 хвилин на охолодження.
- Лимонний сік, який залишився, змішуємо з цукром та збризкуємо пиріг.
Смачного!Це справжній хіт: салат з огірків за лічені хвилини.