Просто тане у роті: готуємо італійське печиво з цукром
2 серпня 2024, 07:50Читать новость на русском
Джерело:domestic fits
В італійського печива – казково ніжний смак. Воно стане чудовим доповненням до вранішньої кави!
Це один з найпростіших рецептів печива: тут усього 4 інгредієнти. Його особливістю є світле пиво.
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Цукрове печиво на пиві
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 125 грамів вершкового масла;
– 250 грамів борошна;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– 60 мілілітрів світлого пива.
Приготування:
- Холодне масло наріжте або натріть на грубій тертці.
- Борошно двічі просійте крізь сито.
- Змішайте масло з борошном і розітріть до дрібної крихти.
- Додайте до суміші цукор та пиво, швидко замісіть еластичне тісто й покладіть його до холодильника на 1 годину.
- Охолоджене тісто розділіть на 10 – 12 кульок. З кожної кульки сформуйте печиво.
- Обкачайте печиво в цукрі й викладіть на деко.
- Випікайте в духовці 20 хвилин при температурі 180 градусів.