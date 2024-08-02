Просто тане у роті: готуємо італійське печиво з цукром

В італійського печива – казково ніжний смак. Воно стане чудовим доповненням до вранішньої кави!

Це один з найпростіших рецептів печива: тут усього 4 інгредієнти. Його особливістю є світле пиво.

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Цукрове печиво на пиві

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

– 125 грамів вершкового масла;– 250 грамів борошна;– 2 – 3 столові ложки цукру;– 60 мілілітрів світлого пива.

Приготування:

Холодне масло наріжте або натріть на грубій тертці. Борошно двічі просійте крізь сито. Змішайте масло з борошном і розітріть до дрібної крихти. Додайте до суміші цукор та пиво, швидко замісіть еластичне тісто й покладіть його до холодильника на 1 годину. Охолоджене тісто розділіть на 10 – 12 кульок. З кожної кульки сформуйте печиво. Обкачайте печиво в цукрі й викладіть на деко. Випікайте в духовці 20 хвилин при температурі 180 градусів.

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