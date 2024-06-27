Ідеальне доповнення до шашлику: салати з малиною, авокадо та помідорами

27 червня 2024, 10:25
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Джерело:

Beszamel

Важливим доповненням до смаженого м’яса є салати. Найкраще їх готувати з сирими овочами, що додасть легкості досить важким стравам на грилі.

Салати до шашлику – обов’язковий елемент літнього меню. Просто, смачно та ароматно, з легким вінегретом або йогуртовим соусом замість майонезу – ці закуски полонять смак будь-якого гурмана.

До теми Фатальні помилки: не псуйте свій шашлик цими продуктами

Тосканський салат з помідорами та грінками

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 солодкі помідори;
– 1 червона цибулина;
– 200 грамів хліба;
– 4 столові ложки свіжого листя базиліка;
– жменя зелених або чорних оливок;
– 1 маленький жовтий перець;
для соусу:
– 1 зубчик часнику;
– 2 столові ложки бальзамічного оцту;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 4 столові ложки томатного соку;
– цукор, сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Помідори залийте окропом, трохи почекайте і зніміть шкірку. Наріжте досить дрібними кубиками.
  2. Цибулю наріжте скибочками, додайте роздавлений зубчик часнику, полийте бальзамічним оцтом, додайте цукор і відставте на кілька хвилин.
  3. Розріжте хліб навпіл, натріть його другою половиною зубчика часнику і злегка збризніть оливковою олією.
  4. Обсмажте на сухій сковороді до хрустких сухариків.
  5. Базилік порвіть на дрібні шматочки.
  6. Змішайте всі інгредієнти для заправки.
  7. Полийте ним салат і акуратно перемішайте.
  8. Дайте салату відпочити 15 хвилин перед подачею.

Салат з авокадо, малиною та сиром фетою

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 упаковка міксу салатів;
– 1 авокадо;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 150 грамів малини;
– 100 грамів сиру фета;
для соусу:
– 1 столова ложка лимонного соку (або 1,5 столові ложки винного оцту);
– 3 – 4 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка меду;
– пів зубчика часнику;
– щіпка морської солі;
– щіпка свіжозмеленого чорного перцю.

Приготування:

  1. Почистіть авокадо від шкірки, видаліть кісточку і наріжте шматочками.
  2. Скропіть лимонним соком.
  3. Сир фета наріжте кубиками.
  4. Для соусу часник дуже дрібно порубайте, розчавіть кінчиком ножа, злегка посипте сіллю і викладіть в миску.
  5. Додайте мед і розітріть разом.
  6. Полийте лимонним соком, додайте сіль і перець.
  7. Влийте оливкову олію і перемішайте всі інгредієнти.
  8. На листя салату викладіть шматочки авокадо, сир фета і малину. Полийте соусом і негайно подавайте.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська