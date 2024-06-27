Ідеальне доповнення до шашлику: салати з малиною, авокадо та помідорами
27 червня 2024, 10:25Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Важливим доповненням до смаженого м’яса є салати. Найкраще їх готувати з сирими овочами, що додасть легкості досить важким стравам на грилі.
Салати до шашлику – обов’язковий елемент літнього меню. Просто, смачно та ароматно, з легким вінегретом або йогуртовим соусом замість майонезу – ці закуски полонять смак будь-якого гурмана.
До теми Фатальні помилки: не псуйте свій шашлик цими продуктами
Тосканський салат з помідорами та грінками
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 4 солодкі помідори;
– 1 червона цибулина;
– 200 грамів хліба;
– 4 столові ложки свіжого листя базиліка;
– жменя зелених або чорних оливок;
– 1 маленький жовтий перець;
для соусу:
– 1 зубчик часнику;
– 2 столові ложки бальзамічного оцту;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 4 столові ложки томатного соку;
– цукор, сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Помідори залийте окропом, трохи почекайте і зніміть шкірку. Наріжте досить дрібними кубиками.
- Цибулю наріжте скибочками, додайте роздавлений зубчик часнику, полийте бальзамічним оцтом, додайте цукор і відставте на кілька хвилин.
- Розріжте хліб навпіл, натріть його другою половиною зубчика часнику і злегка збризніть оливковою олією.
- Обсмажте на сухій сковороді до хрустких сухариків.
- Базилік порвіть на дрібні шматочки.
- Змішайте всі інгредієнти для заправки.
- Полийте ним салат і акуратно перемішайте.
- Дайте салату відпочити 15 хвилин перед подачею.
Салат з авокадо, малиною та сиром фетою
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 1 упаковка міксу салатів;
– 1 авокадо;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 150 грамів малини;
– 100 грамів сиру фета;
для соусу:
– 1 столова ложка лимонного соку (або 1,5 столові ложки винного оцту);
– 3 – 4 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка меду;
– пів зубчика часнику;
– щіпка морської солі;
– щіпка свіжозмеленого чорного перцю.
Приготування:
- Почистіть авокадо від шкірки, видаліть кісточку і наріжте шматочками.
- Скропіть лимонним соком.
- Сир фета наріжте кубиками.
- Для соусу часник дуже дрібно порубайте, розчавіть кінчиком ножа, злегка посипте сіллю і викладіть в миску.
- Додайте мед і розітріть разом.
- Полийте лимонним соком, додайте сіль і перець.
- Влийте оливкову олію і перемішайте всі інгредієнти.
- На листя салату викладіть шматочки авокадо, сир фета і малину. Полийте соусом і негайно подавайте.