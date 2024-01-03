Які вареники потрібно приготувати на Другий Святвечір: їх варили ще наші предки

Вареники – обрядова страва на Святвечір, котра символізує ситість та достаток. Їх слід неодмінно приготувати і на Голодну кутю.

Вареники на Святвечір – одна з обов’язкових страв на нашому столі перед Водохрещам. Начинками можуть слугувати капуста, картоплю, гречка, а у нашому випадку – квасоля та гриби.

До теми Готуємо вареники: що потрібно додати в тісто та начинку для ідеального результату

Рецепт вареників з квасолею та грибами

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

– 250 грамів борошна;– 4 яйця;– 120 мілілітрів води;– 120 грамів квасолі сухої;– 40 грамів сушених грибів;– сіль, перець чорний мелений до смаку.

Приготування:

Квасолю замочіть звечора, зваріть до готовності, заправте сіллю та перцем і перетріть крізь рідке сито. Сушені гриби промийте, замочіть в холодній воді на 4 – 5 годин і відваріть до готовності. Варені гриби слід дрібно посікти та обсмажте на олії з цибулею. З'єднайте з протертою квасолею. Для приготування тіста змішайте теплу воду, яйця, сіль і замісіть тісто. Розкачайте його в пласт та розріжте навпіл. На половину розкачаного тіста викладіть кульки фаршу з квасолі та грибів на відстані 7 сантиметрів одна від одної і накрийте їх другою половиною тіста. Вареники виріжте спеціальною формою або склянкою і ретельно защипніть краї. Підготовлені вареники занурте в киплячий підсолений окріп, помішайте і варіть 10 хвилин. Коли їх виймете, заправте смаженою цибулею.

Для того, щоб все вийшло ідеально: покроковийтіста на вареники.