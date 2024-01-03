Які вареники потрібно приготувати на Другий Святвечір: їх варили ще наші предки
3 січня 2024, 07:31Читать новость на русском
Джерело:Рід і віра
Вареники – обрядова страва на Святвечір, котра символізує ситість та достаток. Їх слід неодмінно приготувати і на Голодну кутю.
Вареники на Святвечір – одна з обов’язкових страв на нашому столі перед Водохрещам. Начинками можуть слугувати капуста, картоплю, гречка, а у нашому випадку – квасоля та гриби.
До теми Готуємо вареники: що потрібно додати в тісто та начинку для ідеального результату
Рецепт вареників з квасолею та грибами
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 250 грамів борошна;
– 4 яйця;
– 120 мілілітрів води;
для начинки:
– 120 грамів квасолі сухої;
– 40 грамів сушених грибів;
– сіль, перець чорний мелений до смаку.
Приготування:
- Квасолю замочіть звечора, зваріть до готовності, заправте сіллю та перцем і перетріть крізь рідке сито.
- Сушені гриби промийте, замочіть в холодній воді на 4 – 5 годин і відваріть до готовності.
- Варені гриби слід дрібно посікти та обсмажте на олії з цибулею.
- З'єднайте з протертою квасолею.
- Для приготування тіста змішайте теплу воду, яйця, сіль і замісіть тісто.
- Розкачайте його в пласт та розріжте навпіл.
- На половину розкачаного тіста викладіть кульки фаршу з квасолі та грибів на відстані 7 сантиметрів одна від одної і накрийте їх другою половиною тіста.
- Вареники виріжте спеціальною формою або склянкою і ретельно защипніть краї.
- Підготовлені вареники занурте в киплячий підсолений окріп, помішайте і варіть 10 хвилин.
- Коли їх виймете, заправте смаженою цибулею.