В якому порядку потрібно класти овочі: простий рецепт пісного борщу на Другий Святвечір
5 січня 2024, 08:02Читать новость на русском
Джерело:Апостроф
В Україні існує десятки рецептів борщу. Вони варіюються у залежності від регіону, проте на Другий Святий вечір заведено готувати саме пісний борщ.
Варіантів борщу без м’яса дуже багато. Серед них – пісний борщ Полісся, де у нього додають мед. Тако ж є опції з додаванням грибів та квасолі, і навіть пісний борщ з кількою.
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Рецепт пісного борщу на Другий Святвечір
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
– 4 картоплини;
– 2 буряки;
– 1 морква;
– 0,5 невеликої або 1/3 середньої головки капусти;
– 2 помідори або 2 столові ложки томатної пасти;
– 3 зубчики часнику;
– 2 літри води;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Всі овочі промийте та очистіть.
- Картоплю, моркву та буряк наріжте на середні кубики.
- Моркву та буряк можна потерти на терці.
- Капусту дрібно нашаткуйте.
- З помідорів зніміть шкірку та подрібніть їх ножем.
- Часник пропустіть через прес.
- У каструлю налийте приблизно 2 літри та поставте закипати.
- Викладіть в окріп картоплю, моркву, буряк та капусту.
- Згодом у каструлю помістіть подрібнені томати чи томатну пасту, часник та спеції.
- Залиште під кришкою, щоб борщ без м'яса трохи настоявся.
- Розлийте борщ в тарілки та прикрасьте зеленню.