В якому порядку потрібно класти овочі: простий рецепт пісного борщу на Другий Святвечір

5 січня 2024, 08:02
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Джерело:

Апостроф

В Україні існує десятки рецептів борщу. Вони варіюються у залежності від регіону, проте на Другий Святий вечір заведено готувати саме пісний борщ.

Варіантів борщу без м’яса дуже багато. Серед них – пісний борщ Полісся, де у нього додають мед. Тако ж є опції з додаванням грибів та квасолі, і навіть пісний борщ з кількою.

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Рецепт пісного борщу на Другий Святвечір

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 картоплини;
– 2 буряки;
– 1 морква;
– 0,5 невеликої або 1/3 середньої головки капусти;
– 2 помідори або 2 столові ложки томатної пасти;
– 3 зубчики часнику;
– 2 літри води;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Всі овочі промийте та очистіть.
  2. Картоплю, моркву та буряк наріжте на середні кубики.
  3. Моркву та буряк можна потерти на терці.
  4. Капусту дрібно нашаткуйте.
  5. З помідорів зніміть шкірку та подрібніть їх ножем.
  6. Часник пропустіть через прес.
  7. У каструлю налийте приблизно 2 літри та поставте закипати.
  8. Викладіть в окріп картоплю, моркву, буряк та капусту.
  9. Згодом у каструлю помістіть подрібнені томати чи томатну пасту, часник та спеції.
  10. Залиште під кришкою, щоб борщ без м'яса трохи настоявся.
  11. Розлийте борщ в тарілки та прикрасьте зеленню.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська