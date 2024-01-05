В якому порядку потрібно класти овочі: простий рецепт пісного борщу на Другий Святвечір

В Україні існує десятки рецептів борщу. Вони варіюються у залежності від регіону, проте на Другий Святий вечір заведено готувати саме пісний борщ.

Варіантів борщу без м’яса дуже багато. Серед них – пісний борщ Полісся, де у нього додають мед. Тако ж є опції з додаванням грибів та квасолі, і навіть пісний борщ з кількою.

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Рецепт пісного борщу на Другий Святвечір

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

– 4 картоплини;– 2 буряки;– 1 морква;– 0,5 невеликої або 1/3 середньої головки капусти;– 2 помідори або 2 столові ложки томатної пасти;– 3 зубчики часнику;– 2 літри води;– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Всі овочі промийте та очистіть. Картоплю, моркву та буряк наріжте на середні кубики. Моркву та буряк можна потерти на терці. Капусту дрібно нашаткуйте. З помідорів зніміть шкірку та подрібніть їх ножем. Часник пропустіть через прес. У каструлю налийте приблизно 2 літри та поставте закипати. Викладіть в окріп картоплю, моркву, буряк та капусту. Згодом у каструлю помістіть подрібнені томати чи томатну пасту, часник та спеції. Залиште під кришкою, щоб борщ без м'яса трохи настоявся. Розлийте борщ в тарілки та прикрасьте зеленню.