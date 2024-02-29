У 10 разів смачніше, ніж котлети: готуємо розкішний м'ясний пиріг зі жменьки фаршу

29 лютого 2024, 19:37
Читать новость на русском

Джерело:

tanya.perchik

Замість звичних котлет спробуйте зробити цей смачний м'ясний пиріг. Він здивує вас смаком та простотою приготування.

Шпинат додасть пирогу користі, а сир – поживності. Ця чудова страва вийде буквально зі жмені фаршу.

Буде смачно Бюджетна страва з неймовірним смаком: готуємо ніжні рибні котлети з консерви

Пиріг з м'ясом

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 – 300 грамів фаршу;
– 4 яйця;
– 1 цибулина;
– велика жменя шпинату;
– сир моцарела до смаку;
– сіль і перець до смаку.

Приготування:

  1. Очистьте та наріжте кубиком цибулю. Сир наріжте скибочками.
  2. У мисці змішайте фарш, яйце, цибулю та шпинат. Додайте сіль та перець.
  3. Половину фаршу перекладіть у форму та розрівняйте. Зверху викладіть сир, а потім – фарш, що залишився.
  4. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 25 – 35 хвилин. За 10 хвилин до готовності посипте натертим сиром.
Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати фінський салат з буряка. Він чудово пасуватиме до цього пирога.
Автор: Ольга Котів