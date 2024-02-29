У 10 разів смачніше, ніж котлети: готуємо розкішний м'ясний пиріг зі жменьки фаршу
29 лютого 2024, 19:37Читать новость на русском
Джерело:tanya.perchik
Замість звичних котлет спробуйте зробити цей смачний м'ясний пиріг. Він здивує вас смаком та простотою приготування.
Шпинат додасть пирогу користі, а сир – поживності. Ця чудова страва вийде буквально зі жмені фаршу.
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Пиріг з м'ясом
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
– 200 – 300 грамів фаршу;
– 4 яйця;
– 1 цибулина;
– велика жменя шпинату;
– сир моцарела до смаку;
– сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Очистьте та наріжте кубиком цибулю. Сир наріжте скибочками.
- У мисці змішайте фарш, яйце, цибулю та шпинат. Додайте сіль та перець.
- Половину фаршу перекладіть у форму та розрівняйте. Зверху викладіть сир, а потім – фарш, що залишився.
- Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 25 – 35 хвилин. За 10 хвилин до готовності посипте натертим сиром.