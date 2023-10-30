Моторошні та кумедні: смачні ідеї для закусок на Геловін 2023
До наймоторошнішої ночі у цьому році залишився всього один день. Аби ви встигли підготуватися до святкування Геловіну 2023 ми підготували кілька цікавих ідей для смачних наїдків.
Щороку Геловін святкують у ніч з 31 жовтня на 1 листопада у День всіх святих. Подейкують, що саме в цей час привиди та інша нечисть вільно може ходити серед смертних. Здавна, аби відлякати їх, люди одягалися у моторошні костюми та виставляли гарбузи з ліхтарями на ґанки.
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24 канал підготував до Геловінської вечірки кілька варіантів смаколиків, які ви зможете приготувати та здивувати рідних чи друзів. Черпайте натхнення разом з нами та святкуйте Геловін 2023 весело.
Гарбузи з листкового тіста з корицею
Тістечка на Геловін / Фото fox and briar
Кошики з пісочного тіста з гарбузовою начинкою
Тістечка на Геловін / Фото inspiredbycharm
Фруктові кошики в апельсинах
Фруктовий кошик в апельсині / Фото kiddycharts
Сирна закуска з часником
Сирна закуска / Фото inspired by charm
– 200 грамів вершкового сиру;
– 100 грамів твердого сиру;
– свіжа зелень кінзи, кропу чи петрушки;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Для панірування:
– начос;
– мелена копчена паприка;
– кунжут.
Приготування:
- У мисці змішуємо крем-сир, натертий твердий сир на дрібній тертці, дрібно нарізану зелень та спеції. Вичавлюємо часник. Ретельно все перемішуємо та формуємо кульки.
- Начоси, або чипси подрібнюємо в крихту. Паніруємо сирні кульки в начосах чи чипсах, паприці та насінні кунжуту.
- За допомогою мотузки формуємо складки гарбузів, а замість хвостиків вставляємо солені палички.
- Закуска до столу готова.
Сосиски в тісті "Мумії"
Сосиски в тісті / Фото chelseas messy a pron
– упаковка листкового тіста;
– молочні сосиски;
– яєчний жовток для змащування;
– кетчуп та майонез для соусу.
Приготування:
- Заздалегідь розморожуємо готове тісто. Нарізаємо його тонкими і довгими полосками.
- Кожну з них намотуємо на сосиску без плівки.
- Змащуємо сосиски в тісті яєчним жовтком та відправляємо випікатися в розігріту духовку до 200 градусів на 15 хвилин.
- Подаємо з соусом з кетчупу та майонезу.
Смачного!Сподобалася підбірка? Спробуйте також Геловінські гарбузи з пюре та печива.