Моторошні та кумедні: смачні ідеї для закусок на Геловін 2023

30 жовтня 2023, 09:50
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До наймоторошнішої ночі у цьому році залишився всього один день. Аби ви встигли підготуватися до святкування Геловіну 2023 ми підготували кілька цікавих ідей для смачних наїдків.

Щороку Геловін святкують у ніч з 31 жовтня на 1 листопада у День всіх святих. Подейкують, що саме в цей час привиди та інша нечисть вільно може ходити серед смертних. Здавна, аби відлякати їх, люди одягалися у моторошні костюми та виставляли гарбузи з ліхтарями на ґанки.

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24 канал підготував до Геловінської вечірки кілька варіантів смаколиків, які ви зможете приготувати та здивувати рідних чи друзів. Черпайте натхнення разом з нами та святкуйте Геловін 2023 весело.

Гарбузи з листкового тіста з корицею


Тістечка на Геловін / Фото fox and briar

Кошики з пісочного тіста з гарбузовою начинкою


Тістечка на Геловін / Фото inspiredbycharm

Фруктові кошики в апельсинах


Фруктовий кошик в апельсині / Фото kiddycharts

Сирна закуска з часником


Сирна закуска / Фото inspired by charm

Інгредієнти:
– 200 грамів вершкового сиру;
– 100 грамів твердого сиру;
– свіжа зелень кінзи, кропу чи петрушки;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Для панірування:
– начос;
– мелена копчена паприка;
– кунжут.

Приготування:

  • У мисці змішуємо крем-сир, натертий твердий сир на дрібній тертці, дрібно нарізану зелень та спеції. Вичавлюємо часник. Ретельно все перемішуємо та формуємо кульки.
  • Начоси, або чипси подрібнюємо в крихту. Паніруємо сирні кульки в начосах чи чипсах, паприці та насінні кунжуту.
  • За допомогою мотузки формуємо складки гарбузів, а замість хвостиків вставляємо солені палички.
  • Закуска до столу готова.

Сосиски в тісті "Мумії"


Сосиски в тісті / Фото chelseas messy a pron

Інгредієнти:
 – упаковка листкового тіста;
 – молочні сосиски;
 – яєчний жовток для змащування;
 – кетчуп та майонез для соусу.

Приготування:

  • Заздалегідь розморожуємо готове тісто. Нарізаємо його тонкими і довгими полосками.
  • Кожну з них намотуємо на сосиску без плівки.
  • Змащуємо сосиски в тісті яєчним жовтком та відправляємо випікатися в розігріту духовку до 200 градусів на 15 хвилин.
  • Подаємо з соусом з кетчупу та майонезу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак