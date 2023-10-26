Геловінські гарбузи для дітей своїми руками: солодощі, які запам'ятаються кожному

26 жовтня 2023, 14:55
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Джерело:

Валерія Велігура

До Геловіну залишилися лічені дні, тому ми вирішили запропонувати вам нереальну круті цукерки з гарбуза до свята. Вони не тільки смачні, а й реалістичні.

Якщо ви як і ми святкуєте цього року Геловін, цей варіант святкових ласощів буде в саме серденько. Від них не тільки будуть шаленіти діти, а й дорослі.

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Гарбузові цукерки на Геловін

  • Час: 2 – 3 години
  • Порції: 30 штук
Інгредієнти:
 – 100 грамів гарбузового пюре;
 – 150 грамів крем-сиру;
 – 150 грамів згущеного молока;
 – 50 грамів білого шоколаду;
 – 15 грамів вершкового масла;
 – 1 – 2 чайні ложки спецій: кориця, імбир, мускатний горіх, гвоздика;
 – дрібка солі;
 – помаранчевий барвник;
 – 200 грамів печива;
 – цукор та шоколад (для подачі).

Приготування: 

  • Розігріваємо духовку до 180 градусів. Деко вкриваємо пергаментом для випікання. Викладаємо туди шматочки очищеного гарбуза та запікаємо до готовності.
  • Перекладаємо гарбуз у каструлю та перебиваємо блендером в пюре.
  • Додаємо шоколад, згущене молоко, крем-сир, масло, сіль та прянощі. За бажанням додаємо барвник. Розтоплюємо все в однорідну масу. Додаємо перебите в крихту печиво та перемішуємо.
  • Готову масу для цукерок переливаємо у скляний посуд та накриваємо шаром харчової плівки. Відправляємо в холодильник, щоб вона охолола та стабілізувалася.
  • Формуємо з гарбузової маси кульки, за допомогою кулінарної нитки робимо прожилки гарбуза. Посипаємо їх цукром чи дрібкою шоколаду та подаємо до столу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак