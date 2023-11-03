Бутерброди з такою намазкою готувала ще ваша бабуся: рецепт грибного паштету на зиму

3 листопада 2023, 14:32
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Джерело:

przyslij przepis

Осінь – це час, коли природа дарує свою щедрість у вигляді соковитих грибів. Їхні вишукані смаки та аромати вплітаються у страви, які дарують тепло й задоволення на холодну зиму.

Грибний паштет – це не лише чудовий спосіб зберегти смак осені на зиму, а й вишукана домашня страва, яка чарує смакові рецептори та тішить душу. Він прекрасно поєднується з тостами чи може стати начинкою для пиріжків.

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Рецепт грибного паштету

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма лісових грибів;
– пів кілограма моркви;
– пів кілограма цибулі;
– сіль, перець до смаку;
– олія для тушкування.

Приготування:

  • Ретельно промийте та переберіть гриби.
  • Відваріть гриби і пропустіть їх через комбайн.
  • Моркву слід натерти на буряковій тертці, цибулю нарізати товстими кубиками, тушкувати на олії близько 10 хвилин.
  • В іншій сковороді тушкувати мелені гриби приблизно 10 хвилин Додати моркву, цибулю, томатну пасту до грибів.
  • Приправте сіллю і перцем до смаку.
  • Розкладіть по стерилізованих банках.
  • Поставте банки з паштетом стерилізуватися у каструлю з водою на 30 хвилин.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська