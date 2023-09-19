Сирна запіканка з грушами за годину – випічка, яка точно стане улюбленою

19 вересня 2023, 10:47
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Джерело:

Готуємо з Юлією

Не знаєте, що приготувати з груш? У нас є рецепт сирної запіканки за годину, яка точно стане фаворитом серед інших швидких десертів.

Сирна запіканка з грушами – чудовий варіант десерту для сімейних посиденьок, або святкового столу. Його швидко і легко готувати, адже вам потрібно змішати всі інгредієнти, а потім просто викласти груші.

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Цей рецепт можна віднести до швидкої випічки, адже вже за годину він буде на столі.

Рецепт сирної запіканки з грушками

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 500 грамів кисломолочного сиру;
 – 4 курячі яйця;
 – 4 ложки цукру;
 – 2 ложки молока;
 – 2 ложки манної крупи;
 – дрібка солі;
 – груші.

Приготування:

  • Домашній сир, манку, цукор, молоко та жовтки збиваємо блендером до однорідної маси.
  • В яєчний білок додаємо щіпку солі і збиваємо до стійких піків.
  • Вмішуємо яєчні білки в сирну масу, легкими рухами перемішуємо.
  • Викладаємо на деко, додаємо шматочки груш.
  • Випікаємо все в розігрітій духовці до 180 градусів 40 – 50 хвилин.
  • Після випікання присипаємо цукровою пудрою.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак