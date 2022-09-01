Бувають періоди, що справи забирають стільки часу, що просто немає сил розбиратися, що залишилося у холодильнику. Подекуди серед продуктів, які трішки залежалися, опиняється й сир, але це не привід розчаровуватися та викидати його.

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Навіть попри збереження у холодильнику сир з часом змінює запах та колір. Що ж, якщо сталася така оказія, то ви не забули про сир, а готували його для страви, яку готували польські господині ще з давніх-давен.

Як приготувати смажений сир з кмином

Рятуємо сир, який довго стояв у холодильнику / Фото Unsplash

Інгредієнти:

вершкове масло;

жовток;

кмин, спеції, трави.

Приготування:

У сотейнику топимо чайну ложечку масла. Додаємо подрібнений сир та плавимо його на повільному вогні, сир треба постійно помішувати. Сир повинен повністю розплавитися, але варити його у жодному разі не можна. Наприкінці приправляємо сир кмином, сіллю, улюбленими травами та спеціями. Знімаємо з вогню, додаємо жовток та збиваємо міксером. Поки сир гарячий, його можна подати з паличками грісіні або як намазку на хліб. Коли ж він вистигне, його можна нарізати та подавати окремо.

Смачного!