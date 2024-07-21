Їх також можна приготувати на зиму: рецепт консервованих кабачків
21 липня 2024, 10:22Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Огірки, помідори – звичні овочі, які ми звикли готувати на зиму. Проте у такий спосіб ще можна приготувати кабачки – і ви точно не пошкодуєте.
Консервовані кабачки – відмінний варіант для смачного доповнення до страв. Обов’язково спробуйте простий рецепт домашньої консервації з кабачків.
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Рецепт консервованих кабачків
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 2 кілограми кабачків;
– 4 великих цибулини;
– 1 склянка оцту (250 мілілітрів);
– 350 грамів цукру;
– спеції: карі, перець запашний, лавровий лист, часник, перець горошком, гірчиця, сіль.
Приготування:
- Вимийте 6 банок і кришки.
- Налийте в каструлю 4 склянки води, додайте оцет, цукор, 4 чайні ложки каррі та 1 столову ложку солі.
- Змішайте інгредієнти та варіть приблизно 2 хвилини після закипання води.
- Цибулю почистіть та наріжте кружальцями.
- Кабачок помийте, зріжте кінчики та наріжте брусочками довжиною приблизно на 5 сантиметрів більше висоти банки.
- У кожну банку насипте по половині чайної ложки гірчиці, 3 зерна запашного перцю, 4 горошини перцю, 1 лавровий лист і зубчик часнику.
- Кабачки щільно укладіть один до одного в банку. Зверху на цукіні викласти цибулю.
- Рідину залийте в банки, щоб цибуля була покрита.
- Ретельно закрийте банки.
- Помістіть банки в каструлю, вистелену тканиною, залишаючи між ними відстань. Потім налийте води на 3/4 висоти.
- Пастеризуйте банки приблизно 20 хвилин після закипання води.
- Потім вийміть банки з води, поставте догори дном на тканину і дайте охолонути.