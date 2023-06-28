Новий погляд на смажені кабачки: готуємо з помідорами та сиром
28 червня 2023, 11:50Читать новость на русском
Джерело:Готуємо з Юлією
Влітку найчастіше ми готуємо овочеві страви. Чому б не спробувати цікавий варіант з кабачками та помідорами в духовці за простим рецептом.
Страви з кабачків завжди смачні та ситні. З них готують овочеві торти, оладки, рагу. А що якщо спробувати запіканку зі смажених кружечків з соковитими помідорами та сиром? Ця страва точно сподобається всій родині.
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Щоб зменшити калорійність страви, можна не обсмажувати попередньо кабачки, а одразу викласти їх у форму.
Запіканка з кабачків та помідорів
- Час: 40 хвилин
– кабачки;
– помідори;
– твердий сир;
– часник;
– майонез;
– свіжа зелень;
– яйця та борошно для кляру.
Приготування:
- Миємо та нарізаємо кабачки кільцями. Паніруємо їх в клярі з борошна та яйця. Обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією до готовності з обох сторін.
- Змішуємо кільця або шматочки помідорів, нарізаний кубиками твердий сир, часник та подрібнену зелень разом з майонезом.
- Викладаємо шаром кабачки у жаротривку форму, а зверху начинку.
- Запікаємо все у розігрітій духовці при 200 градусах 10 хвилин до розтоплення сиру і кабачки також дійдуть до готовності.
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