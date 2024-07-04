Ніхто не вгадає, з чого воно приготоване: рецепт варення з кабачків

Кабачки – універсальні овочі, які мають м'який смак. Особлива консистенція робить його придатним для приготування будь-яких закруток.

Таке варення має чудовий смак і є прекрасним доповненням до хліба та десертів. Воно виходить дуже апетитним, з кисло-солодким смаком.

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Варення з кабачків

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Така смакота / Фото unsplash

– 2 кілограми кабачків;– 2 кислих желе (лимон, апельсин, агрус);– 2 чайні ложки лимонної кислоти;– 1 пачка ванільного цукру;– 2 склянки цукру.

Приготування:

Кабачки помийте, почистіть від шкірки, видаліть насіння, а м'якоть наріжте дрібними кубиками або натріть на крупній тертці. Збризніть кабачки лимонною кислотою і відставте на годину, потім злийте зайвий сік і викладіть овочі в каструлю. Тушкуйте на повільному вогні, поки вони не почнуть розпадатися, потім додайте цукор, ванільний цукор і желе. Ретельно перемішайте до повного розчинення цукру і желе. Розлийте в чисті банки, щільно закрийте та охолодіть догори дном.

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