Ніхто не вгадає, з чого воно приготоване: рецепт варення з кабачків
4 липня 2024, 13:50Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Кабачки – універсальні овочі, які мають м'який смак. Особлива консистенція робить його придатним для приготування будь-яких закруток.
Таке варення має чудовий смак і є прекрасним доповненням до хліба та десертів. Воно виходить дуже апетитним, з кисло-солодким смаком.
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Варення з кабачків
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 2 кілограми кабачків;
– 2 кислих желе (лимон, апельсин, агрус);
– 2 чайні ложки лимонної кислоти;
– 1 пачка ванільного цукру;
– 2 склянки цукру.
Приготування:
- Кабачки помийте, почистіть від шкірки, видаліть насіння, а м'якоть наріжте дрібними кубиками або натріть на крупній тертці. Збризніть кабачки лимонною кислотою і відставте на годину, потім злийте зайвий сік і викладіть овочі в каструлю.
- Тушкуйте на повільному вогні, поки вони не почнуть розпадатися, потім додайте цукор, ванільний цукор і желе.
- Ретельно перемішайте до повного розчинення цукру і желе. Розлийте в чисті банки, щільно закрийте та охолодіть догори дном.